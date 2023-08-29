苗縣本土登革熱+1 有石碇活動史

苗栗縣昨天新增一例本土登革熱個案，縣府防疫團隊上午啟動居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所孳生源清除及化學防治作業，並提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫。

縣府衛生局指出，個案為60歲女性，居住苑裡鎮，近期無出國也無中南部活動史，但8月18至20日有新北市石碇區活動史，因該地出現確診個案，以接觸者身分轉介至苗栗縣衛生局，8月24日初採登革熱快篩為陰性，無症狀，為慎重起見，採檢血液送中央實驗室檢驗，並初步調查及戶外半徑50公尺孳生源清除，27日晚上經疾病管制署通知研判確診，已是苗栗縣今年第2例本土登革熱。

衛生局長張蕊仙表示，國內登革熱疫情嚴峻，暑假即將結束，返國及返校人數增加，如出現登革熱相關症狀，請盡速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。

衛生局也呼籲，注意環境孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否堆置廢棄容器及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量；至登革熱流行地活動注意防蚊措施。