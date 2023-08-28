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台南登革熱疫情熱區市場擬周一固定休市噴藥 攤商反彈

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市近日本土性登革熱確診病例大幅增加，市場處通令各與疫情相關的69處市場，須自9月1日起，每周一休市辦理清消作業，攤販不滿，表達心聲。記者鄭惠仁／攝影
台南市近日本土性登革熱確診病例大幅增加，市場處通令各與疫情相關的69處市場，須自9月1日起，每周一休市辦理清消作業，攤販不滿，表達心聲。記者鄭惠仁／攝影

台南市近日本土性登革熱確診病例大幅增加，市場處通令各與疫情相關的69處市場，須自9月1日起，每周一休市辦理清消作業，使得眾多攤商憂慮生計受創，林美燕、王家貞今邀集攤商代表與市府溝通，決定9月1日前，提出可兼顧民生和防疫實效的對策，重新通知各市場配合辦理防疫。

市場處於8月14日向8個革熱疫疫情熱區的公民營市場、早市、黃昏市場發出公文，指稱截至8月11日，全市本土性登革熱個案已達1161例，疫情嚴峻，要求各市場攤商自9月起，每周日配合化學防治，隔日周一休市1天，便於清消作業，防止帶病毒成蚊躲藏。違規者將依傳染病防治法處3千至1萬5千元罰款。

攤商向林美燕陳情爆發登革熱疫情之後，各市場就頻繁噴藥清消，最高頻率曾一周3次，攤商們都充分配合，現在竟然還要再增加每周一固定噴藥和休市，將嚴重衝擊業者的生計，因此20多名代表頭部戴上「民不聊生」的抗議布條，28日群集市議會，向市府陳情。

南區利南黃昏市場負責人周進發說，早市、一般市場、黃昏市場的環境、營運時間各有不同，希望市府執行噴藥時段和方式應有差異，因目前病例仍然持續增加，顯示噴藥方式無效，希望市府改進，業者願意盡力配合防疫。

林美燕認為，疫情散播的途徑非僅有市場，防疫不應只靠噴藥，市場處須全面檢討防疫作為，提供攤商充足防疫資訊，並給予防疫津貼等，以彌補休市造成的防疫營業。

市長處處長陳豪吉回應，市場休市是目前不得不實施的防疫對策，藉著同步在每周一大面積圍堵噴藥，並透過休市，增加藥效停留時間，達到滅殺病媒蚊的成效。

市議員王家貞認為各市場分散全市各角落，同時噴藥未必能產生產生圍堵病媒蚊的效果，也當場以電話詢問衛生局，衛生局表示室內噴藥後1個小時即可恢復正常生活，因而建議市府研議市場噴藥後休市的必要性。

經發局蕭副局長同意帶回現場的意見，在市府例行防疫會議中提出報告，將建議與衛生局的案例噴藥時段錯開等事項，獲得核准後，將於9月1日前，重新通知各市場配合辦理防疫。

衛生局 疫情 登革熱 台南

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