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要求陳吉仲幹正事！農民嘆釋迦價格低迷 農業部這樣回
台東縣長饒慶鈴今天視察果園防颱情況時，農民反映大目釋迦雖進入採收中後期，但近年釋迦價格低迷，盼年底比照鳳梨釋迦銷往大陸，縣長饒慶鈴則希望農業部長陳吉仲行行好、幹正事，幫忙行銷釋迦。農業部表示，由於大目釋迦易碰撞不適合外銷，會多宣傳、鼓勵消費者食用國內優良農產品。
農業部農糧署副署長姚志旺表示，大目釋迦因保存期限較短、容易受到碰撞，不太適合外銷，現在為大目釋迦的產期，既然農民有反映，農業部也會多在市場上宣傳、行銷。
姚志旺說，近期進入中元普渡拜拜旺季，坊間迷信不宜以香蕉、李、梨等特定水果供奉，例如農曆七月祭祀流傳有「蕉梨來」諧音禁忌，即香蕉、李跟梨不能用來祭拜好兄弟，強調多是以訛傳訛。
姚志旺提醒，國人祭拜還是以「誠心、誠意」最重要，可選購色彩鮮豔的紅龍果、香蕉、釋迦、木瓜、梨及柚子等，不僅顏色討喜，也符合推薦國人每日攝取多色蔬果，同時也能支持用心栽種的農友。
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