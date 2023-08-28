全國首例胰臟癌重粒子治療 1個月內縮至幾乎看不見

胰臟癌早期症狀不明顯，一旦發現時多為末期，無法手術，而有「癌王」之稱。74歲李先生今年2月感到左側腹部疼痛，合併體重減輕就醫，檢查竟是罹患胰頭癌，癌細胞已侵犯上腸繫靜脈及動脈，病情為局部晚期，手術無法切除乾淨，經化療加上重粒子治療1個月內，腫瘤由4公分縮小到幾乎看不見，6月再進行胰十二指腸切除手術，此為全台首例、全球第2例重粒子合併手術治療個案。

北榮重粒子治療中心今年5月啟用，至今完成治療及治療中患者約70人，治療癌別為攝護腺癌、胰臟癌、肝癌、肺癌較多，其中攝護腺癌及胰臟癌患者各占近20人。北榮院長陳威明表示，胰臟癌容易造成患者恐慌，包括蘋果創辦人賈伯斯、知名體育主播傅達仁等都為胰臟癌過世。北榮昨成立「胰臟癌治療暨研究中心」結合內、外科、重粒子治療及影像團隊等，集所有力量幫助國人。

北榮致力於胰臟癌研究，幫助更多國人。陳威明說，胰臟癌預後不佳，僅少數人可採用手術治療，即便術後5年存活率也可能低於20％，目前台北榮總手術治療成果5年存活率為36%，應該可以為台灣做更多的事情。

北榮胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘說，胰癌男性發生率為每十萬人口464位，女性為每十萬人32位，為我國癌症發生名第13位，十大癌症死亡第7名，胰臟癌原因至今仍不明確，但有些危險因子，如特定遺傳基因突變者及有遺傳慢性胰臟炎的人，發生胰臟癌的機率比平常人高，手術切除仍是目前治癒最有效的選項。 目前該中心擁有執行各種胰臟手術的外科團隊，結合影像及內視鏡超音波與病理診斷團隊，可迅速精準診斷，讓病人及早接受治療。

北榮重粒子及放射腫瘤部主治醫師吳元宏指出，重粒子治療雖可有效縮小腫瘤，但日本研究顯示，1、2年內容易復發，因此建議李先生現況要根治癌細胞，仍建議進行切除手術，且切除後病患中位存活數達3年，因此患者接受重粒子治療後，歷經11個小時手術，而有更好療效。

李先生說，得知罹患胰臟癌後，每天煩惱都沒有笑容，但經過重粒子在很短的時間治療成功，很高興現在活起來，但手術後很痛，總共住院治療約50天，現在已回到家裡，想吃什麼就吃什麼，恢復比較好，但精神、體力還需要恢復。

李先生手術切除標本外觀，幾乎看不到腫瘤，病理檢查也僅發現些許癌細胞，癌腫瘤標記CA1-9由最高219降至12.4，正常值為小於27，目前復原良好，後續將繼續考慮化學治療，加強效果。

吳元宏表示，重粒子技術優先適合局部侵犯嚴重，通常是血管侵犯手術無法直接開刀的病患，再來就是癌細胞轉移少於5處的寡轉移，以及雖有接受化療卻效果不彰，但病情惡化速度較慢的，最後則是不願意開刀的患者。目前若以重粒子治療胰臟癌健保並未給付，需要自費約120至150萬元。

陳威明說，北榮為國家級醫學中心專照顧急重難罕患者，重粒子治療中心開幕後，目前已治療一些病人，看到令人驚艷的成績，其中治療人數排名第二是胰臟癌，可見國人有治療的需要，依日本研究，胰臟癌搭配重粒子治療，可以大幅提升治癒率及5年存活率，如今成立「胰臟癌治療暨研究中心」，結合內、外科、重粒子治療及影像團隊等，治療成績值得國人期待。

陳威明指出，美國梅約醫學中心主動與北榮簽約，於重粒子治療方面加深合作，另與紐約大學也即將簽署合作協議，日前也與BNT簽署協議，積極開發癌症疫苗，北榮將於內科、外科、放射科治療及藥物研發、基礎研究，將集所有力量發展幫助國人。