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太平山明天下午預警性休園 預計9月1日再開

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
目前太平山森林遊樂區內天氣良好，明天開始可能受到颱風影響。圖／林業署宜蘭分署提供
目前太平山森林遊樂區內天氣良好，明天開始可能受到颱風影響。圖／林業署宜蘭分署提供

蘇拉颱風將至，林業署宜蘭分署今宣布，宜蘭太平山國家森林遊樂區明天下午4時起將預警性休園，區內8條自然步道同步封閉，遊客須於此前離開園區；參考中央氣象局預估影響天數後，預計9月1日恢復開園，實際日期將視園區狀況滾動式調整。

林業署宜蘭分署指出，太平山遊樂區處偏遠山區，聯外道路台7線、台7甲線、宜51線逢豪大雨都有封閉、中斷的可能，為顧及遊客安全，明下午起預警性休園，區內鳩之澤、見晴懷古、檜木原始林、鐵杉林、茂興、翠峰湖、望洋山、台灣山毛櫸8條步道同步封閉。

林業署宜蘭分署說明，明日將不提供住宿，蹦蹦車最後行駛時間為中午12時半（下午2時返程），原太平山俱樂部最後導覽場次為中午12時50分；颱風警報解除後，園方會勘查災害、整備環境，初步估計9月1日恢復開園。

太平山森林遊樂區明天下午4時起預警性休園，初步估計9月1日恢復開園。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山森林遊樂區明天下午4時起預警性休園，初步估計9月1日恢復開園。圖／林業署宜蘭分署提供
蘇拉颱風來襲，太平山國家森林遊樂區明天下午4時起預警性休園。圖／林業署宜蘭分署提供
蘇拉颱風來襲，太平山國家森林遊樂區明天下午4時起預警性休園。圖／林業署宜蘭分署提供

宜蘭 林業署 太平山

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