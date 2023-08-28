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蘇拉逼近台灣可能重返強颱 與海葵雙颱效應密切觀測

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
目前3颱共存，包括蘇拉（左）、海葵（中）及丹瑞（右）。擷取自氣象局網站
目前3颱共存，包括蘇拉（左）、海葵（中）及丹瑞（右）。擷取自氣象局網站

輕颱海葵今早生成，中央氣象局指出，朝西北西往琉球方向移動，與中颱蘇拉的「雙颱效應」，以及東方另有熱帶擾動發展，牽動整個低壓帶發展，密切觀測。蘇拉颱風接近台灣過程，結構增強，氣象局不排除其重返強颱之姿，預計今晚至明晨發布蘇拉海警、明下半天發布陸警，周三至周四影響最顯著，花東、中南部地區首當其衝，有局部豪雨以上降雨。

中央氣象局預報員徐仲毅指出，目前西北太平洋有3個颱風，分別是第9號颱風蘇拉、第10號颱風丹瑞、第11號颱風海葵，其中丹瑞颱風距離台灣較遠，位置朝遠離台灣方向移動，因此對台沒有影響。

至於早上8時生成的海葵颱風，移動方向朝琉球海面移動，未來離台灣的遠近、發展，對蘇拉颱風的牽動，也會受到它的影響，其動態值得關注。

徐仲毅說，蘇拉颱風近日就會影響台灣天氣，目前中心位置距離台灣600公里海面上，朝偏北朝西北方向，往台灣東南部海面及巴士海峽方向一帶移動，它結構完整，強度達中颱上限。

他指出，今天到明天，蘇拉颱風偏北移動；明天後，朝台灣東南部至巴士海峽方向移動，距離台灣陸地遠近，仍有不確定，偏北偏南都有可能；以目前預報來看，以恆春南方近海通過進入台灣海峽南部機率較高。

徐仲毅說，明天起，蘇拉開始接近台灣，白天仍以山區午後雷陣雨、中南部地區午後雷陣雨為主；下半天後，東半部降雨增加。

周三至周四，蘇拉颱風離台灣最近，受颱風及其外圍環流影響，花東地區、南部山區影響最明顯，出現局部豪雨；東半部地區、南部地區出現局部大雨。此外，周三，彰化到桃園一帶，中部、北部處於背風面，高溫酷熱。

周四颱風逐漸通過台灣海峽，中南部雨勢也會逐漸增大。周五至周六，颱風遠離，外圍環流影響之下，各地仍有降雨機會。

徐仲毅提醒，周二颱風接近過程中，北海岸、東半部、恆春半島、南部，可能發生長浪；周三至周四，台灣沿海地區也有長浪發生機率，避免前往海邊活動。

輕颱海葵今早生成，中央氣象局指出，朝西北西往琉球方向移動，與中颱蘇拉的「雙颱效應」，以及東方另有熱帶擾動發展，牽動整個低壓帶發展，待密切觀測。示意圖。圖／本報資料照片
輕颱海葵今早生成，中央氣象局指出，朝西北西往琉球方向移動，與中颱蘇拉的「雙颱效應」，以及東方另有熱帶擾動發展，牽動整個低壓帶發展，待密切觀測。示意圖。圖／本報資料照片

蘇拉颱風 海葵颱風 氣象局

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