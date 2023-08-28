台南夜市鬧雙胞「21字口訣」出爐 網友暈頭：完全記不住

台南向來以美食、古蹟聞名，當地尤以夜市眾多為特色，許多人更愛在台南逛夜市。但近日繼武聖、花園、大東等幾個當地知名夜市後，其中大東夜市又再多一個「大東東夜市」，且位置就在原大東夜市的同處。讓當地人及觀光客苦惱，在原本演化已耳熟能詳的「大大武花大武花」口訣之後，恐怕會再增加一個長達21字的新式口訣：「大東大東東大東大東東武花大東大東東武武花花」，日後想知道夜市營業時間的話，又得再重背。

因為大東東夜市，緊跟在原大東夜市開幕後一週也加入夜市戰場，原大東夜市預計9月11日開幕，每周一、二、五營業，佔原大東夜市1/3面積；而大東東夜市則在9月18日開幕，也是每周一、二、五營業，佔原大東夜市2/3面積。武聖夜市則於9月15日起新增周五的營業時間，調整成每周三、五、六都有營業，讓臉書專頁「台南式 Tainan Style」重新整理出新式台南夜市的營業時間口訣，供民眾重背。

但整理出的新口訣卻相當複雜而冗長，變成「大東大東東大東大東東武花大東大東東武武花花」，共長達21字的口訣，讓網友不禁叫苦連天，認為：「口訣那麼長誰背的起來」、「口訣太難了」、「舊口訣我背了都忘不了，新的完全記不住」。

但也有網友認為，如此一來，可以讓消費者增加新鮮感，「逛個夜市，有2種享受！大東大東東」，也有人大讚：「小編太有才了吧」、「被新口訣笑到精神都來了」。