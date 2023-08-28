救救癌友吧！ 病友團體籲落實「癌症新藥多元支持基金」

近日傳出衛福健保署針對癌症病友健保住院的必要性進行審查，而影響商保給付癌症用藥。健保署長石崇良雖承諾暫不審查，但癌症病友團體認為「治標不治本」。因此，台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會聯合呼籲，並對賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘等4位總統候選人喊話，救救癌友吧。

病友團體指出，癌症新藥昂貴，癌症病人沒錢治療似乎已經成為常態，讓僅剩商保救命機會的癌症家庭，因非必要性住院的宣判，而無法理賠，面對健保許多救命新藥無法給付，商保一線生機再斷，癌症病友只剩下面對死亡的吶喊，對於以醫療科技進步著稱的台灣，情何以堪。

而所有健康政策都應回歸問題核心，癌症病人的用藥，受限於健保預算有限，導致等待健保給付時間長、給付條件限縮等問題，讓癌症病人須面對新藥自費的困境，然而有商業保險給付的癌症家庭畢竟不是多數，更多沒有商保，需要政府照顧的癌友們，殷殷期盼健保資源之外「癌症新藥多元支持基金」的成立，病團懇請四位總統候選人，支持以公務預算成立癌藥基金，讓癌友能即時用到救命藥。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，現在許多需要用到商保的癌友，都是十幾年前的保單，新藥新科技進步神速，當時的保單無法跟得上現今的醫療，而石崇良提到暫不盤查健保住院實屬權宜之計，尤其面對現在醫療人力緊縮，導致一床難求之情勢，需要把病床留給有嚴重需求的病人。

因此要解決癌友用藥困境，不讓他們因病而貧，因貧而失去治療機會，政府一定要正視癌症藥品的給付速度及涵蓋率，盡速以公務預算成立「癌症新藥多元支持基金」才能根本解決問題。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，現在住院審查只是針對有商保的癌友，但是更多沒有保險的癌症家庭該怎麼辦，懇請執政者搶救癌友的治療與生存權，所有問題正本清源都是因為健保支付不了所有「必要治療的藥費」，所以病人只能自掏腰包來使用健保不給付的藥物，而健保署的回應永遠都是資源有限，必須做有效的分配。

劉桓睿說，或許我們可以理解資源有限、資源正當分配，但癌症病人何辜，面對癌症等待新藥時間長達787天，非癌藥也達398天，癌症病人是弱勢中的弱勢，因此，當健保路斷時，執行者應盡快成立公務預算的「癌症新藥多元支持基金」，才能真正解決癌症病人以及健保資源困境。

台灣癌症基金會及台灣年輕病友協會強烈呼籲，應盡速落實癌藥基金，積極面對解決癌症病人沉重的財務負擔，提出：

1. 癌藥基金是迫切解方：盡快落實公務預算的「癌症新藥多元支持基金」，保障癌友治療權益。

2. 從長推動健保補位險：重整保險制度，召開共識會議，研議商保補位健保的最佳整合。