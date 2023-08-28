北捷必比登美食地圖大公開！前3名捷運站出爐 兩大線被酸「美食沙漠」

雙北民眾不少人依賴台北捷運網的交通生活，北捷近日在臉書粉絲網站公布一張匯整成捷運地圖的2023年《台灣米其林指南2023》必比登台北市推薦名單，將臨近北捷捷運站，各大出口的捷運美食地圖，完整收錄了台北市共45間入選必比登推薦的小吃或餐廳，讓不少網友直呼太實用，其中以中和新蘆線的「大橋頭站」美食最多，而文湖及南港線的捷運站上，似乎未受到必比登選擇的許多青睞。

北捷粉絲團製作2023年必比登美食地圖。圖／北捷臉書粉絲團

從地圖上可一目瞭然該45家入選2023年必比登名單的分布情形。包括淡水信義線、板南線、中和新蘆線、松山新店線及文湖線上，都有入選的餐廳，有些餐廳即使不在捷運線上，小編也貼心地標示出轉乘方式。

其中以中和新蘆線的「大橋頭站」美食最多，堪稱該張地圖上擁有最多美食餐廳的第一名，共有5家店被收錄在該幀地圖上。包括HUGH dessert dining、施家鮮肉湯圓、大橋頭老牌筒仔米糕、高麗菜飯原汁排骨湯及賣麵炎仔。第二名為龍山寺站，共有4家入選，包括小王煮瓜、源芳刈包、昶鴻麵店、一甲子飲食，包括民權西路、東門、劍潭及忠孝復興站共4站，則同列第三名，每一站各有3家上榜。

北捷官網在公布該幀美食地圖後，小編還請大家將這張整理好的台北市必比登美食地圖存檔，下次選餐廳，聽到有人說「都可以」或「隨便」時，該張地圖就能派上用場，「從裡面選絕對不會錯」。

網友見文紛紛讚賞北捷小編非常接地氣，「太棒的地圖，狠吃一波！」有網友直呼實用之際，仔細端詳該地圖後，發現北捷五大線的美食地圖，文湖線和南港線似乎空了一大段，並未標示任何必比登入選餐廳，讓不少網友大呼：文湖線及南港線似乎成了美食沙漠。也有人反映，北捷小編是否能提供高解析度的圖檔，讓閱讀更加方便順利。