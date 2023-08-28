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海葵颱風2012年有這歷史巧合 1張圖看當時路徑

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2012年海葵一世也是當年的第11號颱風，「歷史上的巧合」，當時一路西行穿越日本琉球群島，最後登陸中國大陸浙江。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專
2012年海葵一世也是當年的第11號颱風，「歷史上的巧合」，當時一路西行穿越日本琉球群島，最後登陸中國大陸浙江。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專

海葵颱風今天上午8時生成，未來不排除可能影響台灣天氣。中央氣象局說，預測未來朝西北方向往琉球海面移動，注意氣象局發布的最新颱風動態。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，2012年海葵一世也是當年的第11號颱風，「歷史上的巧合」，當時一路西行穿越日本琉球群島，最後登陸中國大陸浙江，2023年海葵二世也是11號，「會不會路徑也跟著復刻呢？」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估海葵颱風後期會是一個偏大型的颱風，距離雖然稍遠，但外圍環流仍可能影響北部，但路徑變數很大，繼續觀察。󠀠

海葵颱風是否會和蘇拉颱風出現藤原效應？中央氣象局預報課長林秉煜說，目前兩個颱風距離1600公里左右，逐漸向西移動的過程當中，如果海葵颱風移動速度偏快的話，距離夠近一點的話，也不能排除會有藤原效應的影響。

海葵颱風 氣象局

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