輕颱海葵加入戰局？ 粉專：可能藤原效應 注意是否侵台

海葵颱風今天上午生成，太平洋地區目前有3個颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，海葵颱風正式加入戰局，會不會更接近甚至侵襲台灣，「就得看接下來太平洋高壓增強、西伸的速度了」。

「觀氣象看天氣」表示，蘇拉颱風已開始北轉，接下來轉偏北的時間、路徑長一點，直接侵襲台灣的機率就會提高。當移動到了呂宋島東北方外海時，此時太平洋高壓逐漸西伸過來，蘇拉颱風開始轉偏西北移動。

「觀氣象看天氣」指出，如果到了北緯20度再轉西北，就很有可能登陸台灣；如果在北緯18至19度就轉偏西北，就可能從恆春半島南方海面通過。

等到蘇拉颱風過了恆春半島海面後，「觀氣象看天氣」表示，此時海葵颱風將逐漸加入戰局，海葵颱風若增強快一點，移動速度也快一點，就可能跟蘇拉產生藤原效應，導致蘇拉接下來將偏西甚至西南西移動。