快訊

蘋果iPhone 15「瘦身有成」！一圖看新舊款重量比較

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「機會湧入」荷包滿載而歸

評／4年前把戲再玩一次！郭台銘宣布參選 歹戲拖棚與尷尬間的鬧劇

輕颱海葵加入戰局？ 粉專：可能藤原效應 注意是否侵台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
目前太平洋地區有3個颱風，包括中颱蘇拉（下）、輕颱丹瑞（上），以及今天上午生成的輕颱海葵（中）。圖／取自中央氣象局網站
目前太平洋地區有3個颱風，包括中颱蘇拉（下）、輕颱丹瑞（上），以及今天上午生成的輕颱海葵（中）。圖／取自中央氣象局網站

海葵颱風今天上午生成，太平洋地區目前有3個颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，海葵颱風正式加入戰局，會不會更接近甚至侵襲台灣，「就得看接下來太平洋高壓增強、西伸的速度了」。

「觀氣象看天氣」表示，蘇拉颱風已開始北轉，接下來轉偏北的時間、路徑長一點，直接侵襲台灣的機率就會提高。當移動到了呂宋島東北方外海時，此時太平洋高壓逐漸西伸過來，蘇拉颱風開始轉偏西北移動。

「觀氣象看天氣」指出，如果到了北緯20度再轉西北，就很有可能登陸台灣；如果在北緯18至19度就轉偏西北，就可能從恆春半島南方海面通過。

等到蘇拉颱風過了恆春半島海面後，「觀氣象看天氣」表示，此時海葵颱風將逐漸加入戰局，海葵颱風若增強快一點，移動速度也快一點，就可能跟蘇拉產生藤原效應，導致蘇拉接下來將偏西甚至西南西移動。

至於海葵會不會更接近甚至侵襲台灣，「觀氣象看天氣」指出，就得看接下來太平洋高壓增強、西伸的速度了。

海葵颱風今天上午8時生成。圖／取自中央氣象局網站
海葵颱風今天上午8時生成。圖／取自中央氣象局網站

海葵颱風 蘇拉颱風

延伸閱讀

南北夾擊？ 蘇拉將通過恆春近海 海葵外圍環流恐威脅北部

蘇拉路徑因它南偏 賈新興：周三四影響最顯著 無颱風尾

強颱蘇拉來襲 風電業者船機無法回港避難向政府求援

預測這些縣市雨區大片紫爆 粉專：靠近蘇拉會非常搖滾

相關新聞

3個颱風共存！ 日本宣布輕颱海葵今天上午生成

日本氣象廳宣布，在關島附近海面的熱帶性低氣壓，台灣時間今天上午8時生成海葵颱風，向西移動，時速7公里。

蘇拉仍可能登陸 氣象局：這些地區注意衝擊 不能排除藤原效應

蘇拉颱風今天凌晨稍減弱為中度颱風，路徑南偏，但預期會威脅台灣。中央氣象局預報課長林秉煜說，蘇拉颱風預期會維持中度颱風上限...

兩岸觀光恢復喊話對岸開放心胸 王國材：現在看不出來

陸委會宣布規畫開放大陸團客赴台，初期每天限額2000人次，並視大陸回應再確定實施日期；國台辦不領情，批評是在畫餅。交通部...

南北夾擊？ 蘇拉將通過恆春近海 海葵外圍環流恐威脅北部

目前除了中度颱風蘇拉、輕度颱風丹瑞，今年第11號海葵颱風今天上午8時形成，形成3個颱風共存。中央氣象局說，原位於關島附近...

觀光署長人事案底定 前觀光局長周永暉呼之欲出

交通部觀光局改制觀光署，9月15日掛牌。對於觀光署長人選，交通部長王國材說，「就是你們猜的人」；話鋒一轉，王也主動談及人...

苯巴比妥複方藥納管 薛瑞元：藥廠、基層數量出入太大

衛福部食藥署7月15日預告「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑將納入第4級管制藥品，原預計9月上路，但基層醫師對此相當反彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦