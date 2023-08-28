觀光署長人事案底定 前觀光局長周永暉呼之欲出

交通部觀光局改制觀光署，9月15日掛牌。對於觀光署長人選，交通部長王國材說，「就是你們猜的人」；話鋒一轉，王也主動談及人選「過去擔任局長的表現」，答案呼之欲出。對於是否就是前觀光局長周永暉，王並未否認，並笑著要媒體「自己猜」。

王國材表示，對於觀光署長人選，經過非常長時間討論，因為9月15日掛牌觀光署後，就要赴立法院答詢，因此需要瞭解業務，減少摸索時間，包括台鐵公司也是一樣。

他說，目前觀光署長人選、台鐵公司董事長人選，都已確定上簽行政院待核定，核定後會對外報告。

王國材說，期待觀光署成立後，完成今年來台觀光客600萬人次的短期目標，明年拚1200萬人次，並讓人數持續攀升，這是他賦予新署長的任務。

話鋒一轉，王國材說，自己和觀光署長人選談過，「過去擔任局長時，突破1000萬人次，也是一直增加，也是這位候選人擔任局長的表現」，經考慮後初步確認這位人選。

媒體詢問是否就是中華顧問工程司董事長、曾任觀光局長的周永暉？王國材笑說，「自己猜吧！我剛才講了，他破了1000萬人次....」因此把這樣人選送到政院核定，「這樣有了解嗎？」