塵封14年後重見天日！林舜龍從修復〈坯〉談心路歷程：藝術只是一種形式，人性更美

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文／李羿嫺



14年前設置於三鶯之心的公共藝術作品〈坯〉，重新修復完成後，再次於新北市美術館戶外園區亮相，偌大的空間甚至足以容納數十名遊客在內部欣賞音樂會，聆聽〈坯〉中縈繞悠揚樂聲，藝術與自然的結合令人心曠神怡。

〈坯〉由臺灣知名藝術家林舜龍創作，長年在公共藝術、地景藝術耕耘的他，描述這件作品其實是代表生命的起源，如同回到剛出生的時候，大型手拉胚拔地而起，日光從坯頂灑落，沿著內部螺旋步道一路登頂，還可以遠眺三鶯地區美好風光。

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〈坯〉塵封14年後重見天日！林舜龍驚覺公共藝術未被世人遺忘

當年台北縣（現新北市）原訂在三峽、鶯歌地區興建一座融合藝術的運動公園，林舜龍眼見大漢溪跟鶯歌溪一帶的河川地，便想像如果有一個制高點就可以飽覽當地美景，結合鶯歌獨有的陶藝文化，起心動念製作出〈坯〉這件大型公共藝術作品。

沒想到〈坯〉後來整整被封存14年，直到今（2023）年擁有逾10公頃戶外場域及河岸生態的新美館園區即將開放，園方特別邀請眾多藝術家前來修復公共藝術作品，也讓藝術家林舜龍、吳建福、鞏文宜、施宣宇等人都義不容辭鼎力相助。

「我發現裡面有很多石頭，原來大家沒辦法進去，就開始從外面撿石頭，從窗子丟進來。聽說丟進來以後可以聽到回音，所以〈坯〉就變成許願塔，丟進來回音就可以許願。」在修復過程中，林舜龍才驚覺〈坯〉這件公共藝術作品事實上並沒有被世人遺忘，反而發展出有趣的互動，〈坯〉順利完成修復後，在開園活動時也順勢舉辦一場音樂會，不僅造成轟動而且還極具話題，讓林舜龍得知消息後感動表示，14年後可以讓〈坯〉被大家看見，或許也是一種美好的緣分與時機。

▲新北市美術館戶外園區公共藝術作品〈坯〉光線可灑進內部。

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▲新北市美術館戶外園區公共藝術作品〈坯〉可走到坯頂俯瞰三鶯地區風景。

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〈坯〉宛若渾然天成！林舜龍：藝術只是一種形式，但人性更美

雖然〈坯〉歷經14年才得以重見天日，但林舜龍坦言時過境遷心境確實有所轉變，「我們經歷以前大家一起集結的創意，因為時代機遇，沒有碰到這個機遇，但現在可以再呈現在大家面前真的非常感動。藝術最可貴的地方是它是多元的，我們看世界的方式不一樣，所以每個藝術都長得不一樣，就是所謂的獨創性。」

〈坯〉佇立在新美館戶外園區一片綠地中，15公尺的高聳外觀也常常讓人無法區分是雕塑還是建築，粗糙質樸的紋理彷彿是由自然生態刻畫出的風景，「我覺得風景有兩種，一種是自然上帝造出來的風景，另外一種是人造出來的城市風貌。」林舜龍說建築也是一種藝術，而藝術、美感其實都潛藏在大家的日常生活中。

不論是心境改變或城市地貌變遷，林舜龍認為其中不變的是人與人之間的關係，「藝術只是一種形式，但人性更美。」美術館是民眾走進藝術的一種管道，但只要懂得欣賞，四季花開、陽光變化都會是一種藝術。

▲林舜龍製作新北市美術館戶外園區公共藝術作品〈坯〉。

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