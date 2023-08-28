兩岸觀光恢復喊話對岸開放心胸 王國材：現在看不出來

陸委會宣布規畫開放大陸團客赴台，初期每天限額2000人次，並視大陸回應再確定實施日期；國台辦不領情，批評是在畫餅。交通部長王國材說，期待大陸正面回應，「我現在是看不出來」；他喊話最重要是「對岸開放心胸」，期待這個月內善意回應，就會按計畫開放。

陸委會日前宣布開放兩岸旅遊團每天2000人次，但須「視陸方回應，再確定實施日期」；國台辦回應指出，這是民進黨當局在畫餅，名為恢復，實則堅不解禁。

對於國台辦強硬回應，王國材指出，過程經過很多討論，並回應國內旅遊業的訴求，因此陸委會公布9月1日起，恢復第三地陸客來台觀光，初期規畫陸籍團客來台每天限額2000人次。

王國材強調，陸委會與我們討論釋出善意，除了準備上述東西，「我們期待中國大陸有正面回應，我現在是看不出來。」若雙方認為兩岸交流應該進行，期待這個月內對方有善意回應，我們就會按照既有計畫，持續讓團客開放。

至於缺工一事，他則說，政府祭出部分方案，包括勞動部擴大就業方案、旅宿業清潔人員補助、遊覽車人員訓練等；王國材強調，準備沒有問題，尤其團客都是補離峰時間，最重要是「對岸開放心胸，趕快有善意回應。」

媒體詢問，若國台辦無新回應，陸委會1個月後是否可能不開放兩岸旅遊？王國材說，會再跟陸委會討論，旅遊業這個月也不必空著，先準備遊程工作；他說，要重申兩岸健康有序交流，是我們努力目標，若雙方覺得應交流恢復，期待對方善意回應。