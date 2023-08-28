蘇拉仍可能登陸 氣象局：這些地區注意衝擊 不能排除藤原效應

蘇拉颱風今天凌晨稍減弱為中度颱風，路徑南偏，但預期會威脅台灣。中央氣象局預報課長林秉煜說，蘇拉颱風預期會維持中度颱風上限至強烈颱風，預估上「還有機會沒有登陸」，但是它的暴風圈會涵蓋到台灣陸地，要視未來大環境影響，才知道蘇拉颱風會不會登陸。目前看來南台灣、東半部，甚至中部地區要留意颱風動態。

他說，如果依照蘇拉颱風目前路徑、速度和方向不變的話，最快今晚到明天清晨發布海上颱風警報，明天下半天發布陸上颱風警報。

海葵颱風今天上午生成，是否會和蘇拉颱風出現藤原效應？林秉煜說，目前兩個颱風距離1600公里左右，逐漸向西移動的過程當中，如果海葵颱風移動速度偏快的話，距離夠近一點的話，也不能排除會有藤原效應的影響。

如果藤原效應發生，蘇拉颱風遠離時也可能往東方調（回頭）或離開；他說，熱帶系統很複雜，今天還無法看出明朗的情況，變化還是很多。

林秉煜表示，蘇拉颱風今天上午8時位置在鵝鑾鼻南南東方大約700公里海面上，未來將以每小時10公里較慢速度，向北偏北北東方向前進。預估這周三、周四台灣受到影響。

今天維持夏季天氣型態，午後雷陣雨為主。明天東半部降雨頻率會愈來愈高，西半部維持午後雷陣雨天氣型態。

林秉煜說，周三至周四離台灣相對比較近的時候。由於颱風結構比較小，半徑150公里至180公里左右，因此愈接近颱風中心的地方，風雨感受會比較明顯。提醒東半部、南部地區會有較強雨勢，甚至東半部山區、南部山區會有局部豪雨以上等級的降雨。

風力影響，林秉煜說，周三、周四最接近颱風的蘭嶼、綠島、東南部地區、恆春半島相對來得大，周五之後隨著颱風逐漸遠離，外圍環流影響，各地仍要注意降雨情況。

浪的部分，林秉煜表示，周二開始各沿海及離島出現長浪，蘭嶼、綠島、東南部有出現長浪機率；周三、周四風浪變明顯，各地會出現3米以上浪高；愈接近颱風中心的地方，甚至會出現6米以上的浪高。

林秉煜說，今天上午8時，海葵颱風生成，目前在關島附近海面，未來朝西轉西北西方向移動，來到琉球南方近海。另丹瑞颱風對台灣沒有太大影響。

另外，林秉煜表示，南海到西北太平洋是非常廣大的低壓帶，可能還有其他熱帶系統發展，這樣的廣大低壓環流，要密切注意。

他說，今天要注意高溫，台灣東半部地區有零星對流，今天東半部會有零星降雨；午後雷陣雨可能會為西半部山區、大台北地區、南部地區帶來明顯降雨。

林秉煜說，蘇拉颱風未來先轉向北方向移動，明天開始轉向西北方向移動，今天距離台灣還很遠，所以維持午後雷陣雨的夏季天氣型態。

林秉煜表示，明天開始隨著颱風往西北方向移動，明天下半天東半部地區降雨開始逐漸增加。周三蘇拉颱風逐漸進到南部近海，在逐漸接近的過程當中，對於東半部、南部降雨有些明顯增加，另外，花東地區甚至南部山區注意豪雨以上等級降雨。

另外，林秉煜說，周四到周五它逐漸向西北移動的過程，從巴士海峽進入台灣海峽的南部，由於外圍環流的影響，花東降雨持續，中南部降雨情況可能會增加，主要是颱風帶來偏南方到西南風的影響，所以外圍環流帶來中南部降雨情況比周三更明顯。隨著颱風遠離，天氣還是不穩定。