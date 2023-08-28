年度天文大潮又來了！ 新北至北台南及澎湖防海水倒灌、淹水

年度天文大潮又來了，氣象局今天在臉書粉專報天氣中央氣象局貼文指出，30日到9月3日新北至北台南及澎湖(七美)沿海低窪區域地區，漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

氣象局指出，30日到9月3日新北至北台南/花蓮、成功沿海地區及澎湖（七美）年度大潮 ，其中9月1日預計是潮位最高的時期，提醒沿海低窪地區的朋友，在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要多加留意。

各地年度大潮日期略有不同：新北至嘉義、北台南（將軍）/花蓮、成功沿海及七美發生日期約在31日到9月4日，這段期間西南部沿海雖已過年度大潮，但潮位也會偏高，沿海低窪區域也須多加注意。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書指出，周三至周四是蘇拉颱風影響最顯著時間，今天至9月4日雲林以南沿海適逢大潮，沿海地區易有海水倒灌，呼籲民眾注意。