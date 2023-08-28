北市淨零碳排條例通過逾1年 中央卡關仍無法施行

行政院環保署升格為環境部，將貫徹2050淨零排放目標。台北市去年「超前部暑」，2022年6月22日通過「台北市淨零排放管理自治條例」，中央卻以牴觸「氣候法」為由，迄今仍未核定。議員指出，中央以不完備的法規卡北市自治條例，讓法規延宕1年多仍未獲中央核定，實為少見，期盼新成立的「環境部」可以正視此案。

台北市前市長柯文哲任內提出「台北市淨零排放管理自治條例」，於去年3月9日送議會審查，經過7次分組審查會議後，在6月22日由大會三讀通過。北市府同年7月5日函報行政院，蔣萬安上任後，今年3月22日函詢行政院進度，行政院5月24日要求市府重新檢視是否牴觸今年2月15日公布「氣候變遷因應法」並補充說明。

議員秦慧珠指出，「台北市淨零排放管理自治條例」過了1年2個月仍未獲中央核定，因此也讓此法無法施行。中央認為淨零碳排自治條例牴觸氣候法，包括溫室氣體排放管制、碳費徵收制度、超額交易、改善期限等，這些規定規定屬中央權限。

北市府認為，北市府規範對象為溫室氣體年排放量達8000公噸CO2e以上之相關單位，約75家，並未與中央規劃納管徵收之287家排碳大戶名單重疊，不會有重複納管情形，而且北市規定溫室氣體排放量超標，得交易或供其他列管對象抵換，可具體推動事業自願減量，並未牴觸氣候法。

秦慧珠說，中央認為自治條例中「最長改善期限」規定，牴觸憲法及證交法疑慮；市府則回覆，條例要求一定條件之公司，應揭露氣象相關資訊，及定期辦理風險管理人員訓練，並無與中央法令競合或牴觸。

秦慧珠表示，台北市去年在中央未修訂「氣候變遷因應法」前，就先訂定「淨零排放管理自治條例」，所訂法規內容比中央更明確、更周延、更嚴格，中央卻來杯葛，以並不完備的中央法規卡關，讓法規延宕1年多仍未獲中央核定，實為少見，盼新成立的「環境部」可以正視此案，盡速核定。