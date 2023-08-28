南北夾擊？ 蘇拉將通過恆春近海 海葵外圍環流恐威脅北部
目前除了中度颱風蘇拉、輕度颱風丹瑞，今年第11號海葵颱風今天上午8時形成，形成3個颱風共存。中央氣象局說，原位於關島附近的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展為輕度颱風海葵（國際命名：HAIKUI），預測未來朝西北方向往琉球海面移動，注意氣象局發布的最新颱風動態。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估後期會是一個偏大型的颱風，距離雖然稍遠，但外圍環流仍可能影響北部，但路徑變數很大，繼續觀察。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉已經完整轉彎，開始加速轉向西北中，登陸機率降低，通過恆春近海機率上升。颱風核心小，但很強，「路徑差一點，風雨感受就會差很多」。恆春、台東、屏東南端慎防猛烈風勢，南部、東部、中部山區將有劇烈降雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南北各種閃，「無颱登陸紀錄會繼續保持下去嗎？」
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