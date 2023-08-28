喝這款茶要小心！年輕人連喝1個月腎病變要換腎 醫生：永久受損

這樣喝茶要小心！有台灣醫生分享病例，指外國1名年輕人每天喝16杯240毫升「即溶茶」，連續喝了1個月，結果造成腎病變，需要換腎，否則就要永久洗腎。醫生提醒，不可以用茶代替咖啡，又建議3招護腎。

江醫生指出，「茶對腎臟沒有明顯好處……茶喝太大量，基本上草酸就會超過負荷，草酸沉到腎臟，草酸性腎炎，基本上被認為（損害）不可逆的」。但江醫生強調，「即溶茶」草酸量比平日泡的茶高很多，故不能把「即溶茶」結論套用到一般茶上。

另一台灣腎臟科醫生陳佑丞之前亦在臉書發文講述飲食中草酸對腎臟影響，並分享護腎方法，要掌握以下3個原則，以避免草酸危害腎臟。

1）飲食必須含鈣充足：可以增加腸道中草酸跟鈣結合，減少草酸被腸道吸收。 2）不要同時接觸富含乙二醇（Ethylene glycol）、維他命C（Vitamin-C） 或奧利司他（Orlistat，一種減肥藥）東西：因為這些東西在體內會代謝成草酸，進而增加風險。 3）避免其他危險因子：例如脫水、慢性腎臟病、糖尿病、胃繞道手術等。

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文章授權轉載自《香港01》