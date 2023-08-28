3個颱風共存！ 日本宣布輕颱海葵今天上午生成

日本氣象廳宣布，在關島附近海面的熱帶性低氣壓，台灣時間今天上午8時生成海葵颱風，向西移動，時速7公里。

天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，今天短暫時間有3個颱風同時存在，不過意義不大，因為3個颱風同時存在每年西太平洋地區會發生一兩次，沒特別稀奇。

至於蘇拉是否和海葵產生交互作用，彭啟明表示，目前兩者距離2000公里，距離最近的時候還有1500公里。要看海葵颱風會不會發展起來，如果發展起來大一點點會好，「蘇拉颱風實在太強了，基本上它拉不住」，可能有一點點作用，但基本上意義不大。

彭啟明說，海葵的發展條件得沒有蘇拉發展那麼好，海葵颱風會被蘇拉颱風拉著走，如果成長快一點，劇本就會不一樣；目前發展不太起來。

他表示，歐洲的預測，蘇拉颱風就在台灣的南邊通過，暴風圈就會掃過。後面的海葵就不是很明確，有可能往東北邊衝上去，後續再來看。