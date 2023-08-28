蘇拉路徑因它南偏 賈新興：周三四影響最顯著 無颱風尾
為什麼蘇拉颱風路徑往南修？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，綜合資料顯示，因預報北側高壓偏強西伸，蘇拉颱風有南偏的趨勢。周三至周四是蘇拉颱風影響最顯著時間，蘇拉颱風過後並無引進西南氣流。
明天南投以南及花東午後有零星短暫陣雨，周三清晨起東北角、宜花東及高屏受蘇拉颱風外圍環流影響轉有雨，周四苗栗以南及宜花東有陣雨，周三至周四台東及屏東有局部豪雨或大豪雨發生的機率。
周五花東及屏東有局部短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。周六台東及屏東有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。9月3日至6日午後各地有局部短暫雷陣雨，局部地區雨勢較大。
另外，今天至9月4日雲林以南沿海適逢大潮，沿海地區易有海水倒灌。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓過強未必好，提高把海葵推過來機率，蘇拉跟海葵過近添亂。
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