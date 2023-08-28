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強颱蘇拉來襲 風電業者船機無法回港避難向政府求援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
強颱蘇拉預估今晚海警，風電業者在雲林的船機卻無法回港避難，四周佈蚵架和竹子，業者向政府求援，希望居中協調。圖／業者提供
強颱蘇拉預估今晚海警，風電業者在雲林的船機卻無法回港避難，四周佈蚵架和竹子，業者向政府求援，希望居中協調。圖／業者提供

政府的雲林離岸風場計畫，預計在雲林外海蓋80座離岸風機，強颱蘇拉今晚可能發布海警，海底電纜承包商的船機，因為四周被因為蚵架擋住去路，疑因補償費問題無法回港避難，業者已向政府求援，希望居中協調，讓船機在颱風來襲前盡速返港避風雨。

80座離岸風機的工程進度原本因為疫情造成工程嚴重落後，開發商陷入困境，今年排除疫情因素後全力趕工，在施工廠商趕工時，有人從8月中旬以各種原因阻止施工，要求再次補償，還佈下蚵架及插滿竹子阻擋去路。

強颱蘇拉來襲，施工業者為確保船機設備安全，要緊急撤離海上施工設備，但船機附近都是蚵架，目前進退兩難。

廠商求助無門，呼籲政府全力推動離岸風電政策，也應主動協助排除困難；該公司位在台中，目前正在雲林外海進行輸出佈纜（地下纜線，負責通電、通訊）工程。

強颱蘇拉預估今晚海警，風電業者在雲林的船機卻無法回港避難，四周佈蚵架和竹子，業者向政府求援，希望居中協調。圖／業者提供
強颱蘇拉預估今晚海警，風電業者在雲林的船機卻無法回港避難，四周佈蚵架和竹子，業者向政府求援，希望居中協調。圖／業者提供
強颱蘇拉預估今晚海警，風電業者在雲林的船機卻無法回港避難，四周佈蚵架和竹子，業者向政府求援，希望居中協調。圖／業者提供
強颱蘇拉預估今晚海警，風電業者在雲林的船機卻無法回港避難，四周佈蚵架和竹子，業者向政府求援，希望居中協調。圖／業者提供

雲林 疫情 工時

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