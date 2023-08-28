強颱蘇拉來襲 風電業者船機無法回港避難向政府求援
政府的雲林離岸風場計畫，預計在雲林外海蓋80座離岸風機，強颱蘇拉今晚可能發布海警，海底電纜承包商的船機，因為四周被因為蚵架擋住去路，疑因補償費問題無法回港避難，業者已向政府求援，希望居中協調，讓船機在颱風來襲前盡速返港避風雨。
80座離岸風機的工程進度原本因為疫情造成工程嚴重落後，開發商陷入困境，今年排除疫情因素後全力趕工，在施工廠商趕工時，有人從8月中旬以各種原因阻止施工，要求再次補償，還佈下蚵架及插滿竹子阻擋去路。
強颱蘇拉來襲，施工業者為確保船機設備安全，要緊急撤離海上施工設備，但船機附近都是蚵架，目前進退兩難。
廠商求助無門，呼籲政府全力推動離岸風電政策，也應主動協助排除困難；該公司位在台中，目前正在雲林外海進行輸出佈纜（地下纜線，負責通電、通訊）工程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言