強颱蘇拉來襲 風電業者船機無法回港避難向政府求援

政府的雲林離岸風場計畫，預計在雲林外海蓋80座離岸風機，強颱蘇拉今晚可能發布海警，海底電纜承包商的船機，因為四周被因為蚵架擋住去路，疑因補償費問題無法回港避難，業者已向政府求援，希望居中協調，讓船機在颱風來襲前盡速返港避風雨。

80座離岸風機的工程進度原本因為疫情造成工程嚴重落後，開發商陷入困境，今年排除疫情因素後全力趕工，在施工廠商趕工時，有人從8月中旬以各種原因阻止施工，要求再次補償，還佈下蚵架及插滿竹子阻擋去路。

強颱蘇拉來襲，施工業者為確保船機設備安全，要緊急撤離海上施工設備，但船機附近都是蚵架，目前進退兩難。