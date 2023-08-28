蘇拉颱風將掠過恆春半島近海 粉專：路徑還會變 這兩天最接近

蘇拉颱風稍減弱為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風朝東北東轉北前進，近巴士海峽。根據目前最新預測，周四、五最為接近台灣，中心將掠過恆春半島近海，做好防颱準備。未來路徑仍有調整的空間，留意颱風資訊。

各地天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天各地天氣穩定，以晴到多雲的型態為主，僅東半部地區有不定時的零星短暫陣雨出現。午後南部、大台北地區及各地山區有熱對流，局部地區有大雨發生機率，留意天氣變化。

氣溫部分，各地氣溫約25至34度，白天炎熱，早晚舒適。台東地區有36度以上高溫出現機率。氣溫高、紫外線強，做好防曬及水分補充。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，至於輕度颱風丹瑞，朝東北東移動，對台灣沒有影響。93W熱帶性低氣壓朝西北西移動，目前無影響。