蘇拉颱風路徑南修不登陸了？ 是否颱風假這些縣市威脅最大

中度颱風蘇拉的路徑預測往南修正。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，它的預報路徑不斷在變化，最主要的原因是位在整個大範圍的季風低壓中，它的東邊還有其他的熱帶低壓在發展，整個大低壓環流持續牽制，並且主導蘇拉颱風的運動，因此這個颱風的動態變化相當複雜，並不好預測。

不過，他說，依照今天清晨最新的資料來看，大趨勢已經比較明顯一點；預估今天蘇拉颱風將在呂宋島東方海面逐漸轉北移動，明天碰到低壓帶北側的副熱帶高壓後，會開始加速往西北移動。

吳聖宇表示，預估周三深夜到周四凌晨之間，颱風中心可能通過恆春以南海面，周四白天會進入台灣海峽南部，晚間之後逐漸向西遠離，周五趨向廣東汕頭一帶沿海。

過去兩天大致仍是夏季型午後雷雨的天氣，雖然有局部大雷雨發生，部分單點瞬間的雨量也相當大，不過，他說，降雨來得快去得也快，降雨的時間並不長，仍然屬於當正常的夏季天氣型態，顯示台灣上周末的天氣還沒有受到蘇拉颱風的影響。

吳聖宇表示，最快今天深夜就有機會發布台灣東南部海域、巴士海峽的海上颱風警報，明天下午有機會先發布台東、屏東地區的陸上颱風警報，之後陸上警報範圍將陸續擴展到花蓮還有雲林以南各縣市，雲林以北到大台北、宜蘭一帶預估不在暴風圈影響範圍內。

他說，陸上颱風警報有機會在周四深夜解除，海上颱風警報則有可能要到周五下午或晚間才有機會解除。

如果順利依照這樣的路徑移動，吳聖宇說，今天台灣仍是夏季型午後雷雨天氣，要注意局部大雷雨發生的機會。明天白天也還是要留意午後雷雨，要等到明天晚間，颱風的外圍環流才會逐漸為東半部地區帶來降雨。

民眾關心是否會放颱風假？吳聖宇說，周三、周四是颱風影響最大的兩天，由於這個颱風環流小，風雨集中在颱風中心附近，台東、恆春半島距離中心最接近，算是首當其衝的區域，風雨也最為明顯。其次是花蓮、還有高屏地區，也會有比較大的風雨。

他說，再來就是宜蘭到大台北、桃園一帶，受到颱風外圍環流配合地形作用，也會有一陣一陣的降雨，配合較強的偏東陣風出現。

至於新竹以南到台南以北地區，吳聖宇說，預估會受到中央山脈地形屏障，風雨相對較弱，甚至有可能不會有太明顯的感受。

他表示，整體風雨減小，預估要等到周五颱風遠離，周末則將會恢復夏季型午後雷雨的天氣。由於台灣仍位於低壓帶內，出現局部大雷雨的可能性還是比較高，加上颱風剛過，計畫出遊仍要特別注意安全。