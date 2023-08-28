雙老家庭家門難入 過來人：勇敢求助不要怕

雙老家庭照顧悲劇頻傳，社福單位全力介入，仍有不少家庭緊關心房，拒絕外界協助。71歲老周（化名）育有患重度自閉的兒子小周，40多年來，他獨自一人扛下重擔。面對外界關心，老周原抱持「這是自己的責任」不想麻煩別人，但體力一年不如一年，在新北市府社工不厭其煩敲門、溝通建立信任，看到孩子未來完善照顧計畫，他終接納幫助。他鼓勵有相同情況的家庭勇於求救，「孩子是上天的福報，我們盡力就好」。

新北市社會局持續清查轄內雙障、雙老高照顧負荷家庭共計約6210案，但非每案都需協助，透過主動拜訪發掘39案通報，並透過鄰里系統持續關懷，防堵悲劇再發生。

老周照顧孩子已40餘年，但他始終不喊累，只因他惦記妻子臨終前那一段話「要好好照顧我們的兒子」。但就是這句話，讓他一直相信絕對不能假手他人照顧孩子，也讓社福單位難以介入。

為能好好照顧孩子，老周辭去繁重工作轉向較為自由的清潔工作，並帶著孩子四處就醫，老周最掛心不下的就是小周，總擔心自己照顧的不夠理想。

新北市社會局從多年前發覺老周困境後，即不斷上門關心，單純樸實的老周認為孩子是自己的責任，不願麻煩別人，然而隨著日子一天天過去，一直是自己抱著孩子上上下下的他，已沒有體力協助孩子洗澡。

在新北市樂康家資中心的介入下，慢慢與老周建立關係，化解老周對服務的擔心。這麼多年以來老周從來不將照顧孩子的責任分給他人，他總是一個人面對、一個人將孩子扛上扛下，現在他開始會使用「復康巴士」與長照的「復康交通車」，不再需要一個人推著孩子四處奔波。

老周也在市府協助下，替小周申請了「監護信託」與「財產信託」，未來倘若自己不幸離開，孩子的後半輩子也不需要再擔心。

「我的責任就是到我人生最後一天」老周說，孩子有這樣的疾病是孩子本來的命格就是如此，孩子跟他有這個緣份，他不認為是磨難，反而是上天給他的福報，他會做到緣盡的那一天。

雖孩子對於老周的悉心照顧，從來無法回應與表態，但看到孩子快快樂樂生活與成長，就是他最大的鼓勵，他感謝社工的幫助，協助規畫孩子未來的照顧計畫，只盼兒子能夠在他老去後，獲得更好的照顧。

對於其他類似家庭抗拒外援，老周也建議，不要害怕被人幫助，以前自己什麼都要自己來，但自從接受協助後，肩上擔子確實輕鬆許多，也能喘口氣。

新北市社會局長李美珍說，社會局經過多年溝通與建立關係，終於讓老周接受幫助，對於拒絕協助的案家，也會透過鄰里持續關心、溝通，每一戶都不會放棄。

新北市社會局副局長許秀能表示，市府今年3月即建立「區級社福整合平台」，由區長每月召開定期會報，透過里長、公寓大廈管委會、社福志工回報訪視結果，讓專業服務及時介入。

為避免個案拒絕關懷，社會局也持續針對各公所與里鄰提供教育訓練，除有經濟困難等評估指標給第一線人員參考，還有面訪教戰手冊，如與案家建立關係、問鄰居、提供物資等形式，讓政府與民間資源及時進入家門。