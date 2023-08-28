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防雙老家庭照顧悲劇 專家：從學會放手開始

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府透過不斷溝通接觸與案家建立信任，希望及時提供協助。記者葉德正／攝影
新北市府透過不斷溝通接觸與案家建立信任，希望及時提供協助。記者葉德正／攝影

台灣邁入高齡化社會，各種照顧議題陸續浮現。中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧指出，在傳統觀念與社會氛圍影響下，父慈子孝、母慈子孝觀念根深蒂固，這類高照護家庭的照顧者，常覺得照顧好父母、子女「非我不行」，很多時候學不會放手、適當喘息，就會在絕望與孤立夾擊下，自己先崩潰，最後釀成悲劇。

陳景寧說，今年截至目前，照護家庭悲劇至少已經發生20起，雖中央持續推動長照政策，仍多專注在日照，只能協助照顧幾個小時，但很多家中失能的個案，需全天候照護，很多照顧者必須放棄美好人生全心投入，他們認為家中身障者是自己一輩子的責任，等到想求救時，卻喊也喊不出聲。

陳景寧舉澳洲為例，目前國外除針對被照顧者提供相關協助，「照顧者」的身心健康也是他們的追蹤重點，這些案例可從平時各大醫院尋找，他們可能是父母推著輪椅帶孩子就醫，也可能是邁入中老年的孩子扶著年邁父母看病，他們會邀請照顧者加入健康監控，讓國家力量及早介入，成為照顧者後援。

「你隨時可以喊停」陳景寧認為，照顧者應該要有隨時喊停的權利，外界也不該不斷咎責或施加壓力，政府資源應針對照顧者設計專屬評估工具，不只是依附在被照顧者的「工具人」。

陳景寧坦言，高照護家庭，甚至是獨老問題，已是全球性議題，如果全都要靠政府單位全數掌控非常困難，她認為，台灣民眾還沒做好變老的準備，缺乏自我風險管理，更沒事先建立緊急聯絡清單或是接手照顧的概念，這需要全國共同討論與面對，從觀念徹底改變，才能解決。

父母 身障者 長照

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