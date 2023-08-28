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海葵今將生成恐雙颱共舞？ 吳德榮：蘇拉威脅不可輕忽

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海葵今將生成恐雙颱共舞？ 吳德榮：蘇拉威脅不可輕忽

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局預報資料（左圖）顯示，蘇拉颱風今天在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明天再轉北北西，周三轉向西北、向台灣逼近，周四凌晨2時中心在台灣南端近海，其不確定範圍（紅框）再略縮小為600公里。歐洲模式（右圖，取自tropical tidbits）模擬顯示，周三晚中心經台灣南端近海；而準海葵緊隨在後。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象局預報資料（左圖）顯示，蘇拉颱風今天在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明天再轉北北西，周三轉向西北、向台灣逼近，周四凌晨2時中心在台灣南端近海，其不確定範圍（紅框）再略縮小為600公里。歐洲模式（右圖，取自tropical tidbits）模擬顯示，周三晚中心經台灣南端近海；而準海葵緊隨在後。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象局預報資料顯示，蘇拉颱風稍減弱為中颱上限，未來再增強為強颱。

吳德榮說，中颱蘇拉今天在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明天再轉北北西，完成打轉一圈的過程；周三轉向西北、向台灣逼近。周四2時中心在台灣南端近海，其不確定範圍再略縮小為600公里。

歐洲模式模擬顯示，蘇拉打轉後，轉向西北，周三晚中心經台灣南端近海；他表示，雖然最新資料尚無法確定蘇拉登不登陸，但其鄰近台灣時，強度正值巔峰，暴風圈帶來的威脅，不可輕忽。

吳德榮說，而輕颱丹瑞快速向西北轉北大迴轉，漸行漸遠。

另一熱帶低壓在關島西方海面，今天將發展成第11號輕颱海葵，吳德榮說，由於各國模式模擬其結構及動向差異甚大，周五之後是否會與結構還在破壞中的蘇拉產生藤原效應，也就是所謂的雙颱共舞，並不是很確定，需再觀察。

吳德榮說，今天蘇拉颱風外圍氣流沉降、水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；午後山區有局部雷陣雨，並有擴展至部分平地的機率。今天北部24至36度，中部22至35度，南部23至35度，東部22至37度。

明天蘇拉颱風逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。

吳德榮說，周三蘇拉颱風逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，南部晚起風雨增大。

吳德榮表示，周四蘇拉颱風雖受地形強力破壞而迅速減弱，但各地受暴風圈影響最大，應嚴加戒備。周五蘇拉持續減弱，局部地區仍有明顯降雨及強陣風，仍應戒備。

他說，周六、周日台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有大雷雨伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，需注意。

蘇拉颱風今天在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明天再轉北北西，周三轉向西北、向台灣逼近，周四凌晨2時中心在台灣南端近海。在關島西方海面的熱帶低壓，今天將發展成輕颱海葵。輕颱丹瑞快速向西北轉北大迴轉，漸行漸遠。圖／取自中央氣象局網站
蘇拉颱風今天在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明天再轉北北西，周三轉向西北、向台灣逼近，周四凌晨2時中心在台灣南端近海。在關島西方海面的熱帶低壓，今天將發展成輕颱海葵。輕颱丹瑞快速向西北轉北大迴轉，漸行漸遠。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局預報資料（左圖）顯示，蘇拉颱風今天在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明天再轉北北西，周三轉向西北、向台灣逼近，周四凌晨2時中心在台灣南端近海，其不確定範圍（紅框）再略縮小為600公里。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局預報資料（左圖）顯示，蘇拉颱風今天在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明天再轉北北西，周三轉向西北、向台灣逼近，周四凌晨2時中心在台灣南端近海，其不確定範圍（紅框）再略縮小為600公里。圖／取自中央氣象局網站

蘇拉颱風 吳德榮

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