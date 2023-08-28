強颱蘇拉估今晚海警 周三周四影響最烈

強烈颱風蘇拉來勢洶洶，中央氣象局預計今晚發布海警、明天發布陸警；颱風最強且離台灣最近的時間，將是周三的開學日，屆時蘇拉可能穿過台灣南端，成為逾四年來，首個中心登陸台灣本島的颱風。

蘇拉颱風距離台灣已非常近，氣象專家提醒宜花東、中南部與離島都要做好防颱準備。

中央氣象局預報員林定宜指出，明天前蘇拉颱風原地打轉，中心位置均在鵝鑾鼻南南東方五、六百公里海面上，周二下午二時，距離縮短至四二○公里，周三下午二時離台灣僅一二○里，屆時將靠近綠島與蘭嶼。

製表／周彥妤

林定宜說，周三至周四是蘇拉颱風影響台灣最明顯的時候，預計今晚至明晨發布海上颱風警報，周二下半天發布陸上颱風警報，預估陸警發布十八小時後，暴風圈將觸陸。他表示，蘇拉可能穿過台灣南端，台灣東南部海面首當其衝，並從台東、恆春半島或南部登陸，最可能登陸時間點在周三晚上；不論中心最後是否登陸，影響程度差距不大。

至於可能生成為輕颱「海葵」的熱帶性低氣壓TD12，林定宜說，昨天下午二時該熱帶性低氣壓距離台灣鵝鑾鼻東南東方二五○○公里，不過因其路徑不確定程度高，生成颱風後是否發生藤原效應，尚待觀測後續效應。

中央氣象局表示，藤原效應是指若兩個颱風相距一千公里左右時，將相互繞著相連的軸線環狀反時鐘方向旋轉，旋轉中心的位置由兩個颱風的相對質量、颱風環流強度決定。由於旋轉時，通常較小的颱風走得較快，較大的颱風走得較慢，有時兩個颱風可能合而為一。

至於另一個颱風丹瑞距離台灣很遠，持續往日本東方海面行進，對台無直接影響。林定宜說，今各地多雲到晴，有零星短暫陣雨；午後南部、大台北局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨機率。