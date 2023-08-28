健康你我他／種樹栽果 叢林小屋沁涼自在

童年時，住在嘉南平原旁的小聚落，有千坪田園，四周種刺竹為藩籬，俗稱「竹圍子」。籬內有一座三合院住屋，除了曬穀場，院中種了香蕉、柚子、龍眼等果樹，前有月眉池調節夏天的悶熱，終年有綠油油的樹木散熱，刺竹則可擋住冬天凜冽的風，整個田園如同一個自然的大空調，夏季未曾感到悶熱，這是30年代的農村社會。

及長，遷居至濁水溪北岸與學校為鄰，圍牆四周內種植黑松、白榕、柳樹和桂花、野薑花、茉莉花，約有50坪建屋，除落地窗外，四面皆有通風良好的窗戶，各種植物逐漸長大，蒼翠挺立，在修修剪剪中綠美化，成為生活日常習慣。

如今，樹長高了，每年需要大修剪枝葉，略加施肥澆水，與樹對話。至於庭院，種植草皮外，也保留一些蔬果，如黃秋葵、茄子和番茄點綴景觀，這就是我的叢林住屋。

自年少就嚮往耕讀生活，退休後耕作田園數十載，赤腳走路接地氣。然而氣候變遷暑氣逼人，逐漸回歸潛心耕耘這叢林小屋。50年的老屋，平時維持綠美化節能減碳。在微風徐徐的叢林住屋裡不會感到酷熱，尤其夜晚時分，風兒透過窗戶吹進陣陣的花香，時有螢火蟲在園中飛舞，沁涼自在。