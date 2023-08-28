芋頭高纖高鉀 降三高還能增免疫力

口感綿密的芋頭是許多人愛吃的食物，每年夏末到初秋，芋頭口感最佳。芋頭富含澱粉、蛋白質、膳食纖維、維生素A、B群、鉀等營養素，具有助消化、促進腸道蠕動、降血壓、提升免疫力、防癌等功效。

營養師劉怡里表示，芋頭屬於主食根莖類，可以取代米飯食用，尤其熱量（每100克121大卡）比白米飯熱量（每100克140大卡）還低，膳食纖維含量高，可促進腸道蠕動、助消化，而小芋頭的澱粉、纖維含量及熱量又比一般芋頭低，很適合減重者食用。

芋頭含有豐富的蛋白質、維生素A、β胡蘿蔔素、維生素B群、維生素C、維生素E、色胺酸等營養成分，小芋頭的含量更高，抗氧化力強，不妨趁盛產時節多吃芋頭或小芋頭，可增強人體免疫力、降三高、防癌，有助於改善代謝症候群。

芋頭鉀含量很高，不僅可以降血壓，更具利水利尿作用，劉怡里認為，芋頭可以烹煮芋頭粥，適合高血壓或水腫的人食用，但限鉀的腎臟病人不宜吃太多。

值得一提的是，芋頭含有豐富的皂素，具抗氧化作用，能降低血液中的壞膽固醇，延緩老化；還含有黏液蛋白，被人體吸收後能產生免疫球蛋白，可提高人體的抵抗力，促進肝臟解毒，鬆弛緊張的肌肉及血管。

劉怡里提醒，芋頭含有草酸鈣，不可生食，以免造成腸胃消化不良、皮膚發癢。在中醫來看，芋頭屬於發物，有過敏體質的人，不宜多吃，避免讓症狀更嚴重。