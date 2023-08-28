健康主題館／提不起勁、食欲和睡眠習慣改變 老年憂鬱增失智風險

● 失智與憂鬱症狀不易分辨

● 長輩常抱怨身體病痛，注意心理壓力

● 老年憂鬱可治療逆轉

個性開朗、愛聊天的陳伯伯，最近變得沉默寡言，原本喜愛的登山健行也不再熱中，朋友邀約總是提不起勁，待在家的時間愈來愈長，開口就是抱怨身體這裡痛、那裡痛。子女以為是體力變差，所以不愛出門，後來發現睡眠習慣改變，有時睡上一整天，有時半夜躁動難眠。

老年憂鬱 是失智症的前兆

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇。記者林伯東／攝影 台北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇說，陳伯伯的症狀看似一般老年人常見的小毛病，但這些都是老年憂鬱症造成的異常行為，如果不及早發現治療，提高罹患失智症風險。台灣步入高齡化社會，老年人口愈來愈多，面對生理功能退化、慢性疾病威脅、退休後的經濟問題等，容易陷入焦躁不安。

憂鬱症狀 長輩較難說清楚

憂鬱症是老年人常見的身心疾病，健忘、易怒、自我否定、睡眠節奏紊亂，但因為長輩較無法清楚言語表達，常以抱怨身體症狀來取代情緒低落。陳亮宇提醒，如果父母親食欲和睡眠習慣改變，以及活動力下降、記憶力減退，看腸胃科、睡眠障礙門診都找不出問題，可求診高齡醫學科，避開對「精神科」的排斥，大型醫院也有設立「整合門診」，可順勢檢查評估病情。

老年憂鬱症是難以察覺的心病，易跟失智混淆，其多元症狀也會影響到身體其他功能，包括認知、生活自理。陳亮宇說，老年憂鬱症是失智症的前兆，又稱「假性失智」，可治療逆轉，除了透過藥物、經顱磁刺激治療，應從生活與行為方面著手，持續進行就能慢慢恢復記憶力、釋放情緒壓力。

照顧憂鬱老人，「陪伴」很重要，陳亮宇建議，多傾聽關懷，鼓勵參與社交活動。像參與志工服務，有助增進人際交流互動，尤其是人群連結的歸屬感，再次找回生活重心。

三方面預防與改善老年憂鬱症：

1. 維持人際社交：「社交孤立」是憂鬱症危險因子，藉由人際社交可降低長者的孤獨感，加強生活的動力。

2. 穩定戶外活動：日照有助於穩定情緒，長輩多走出戶外可刺激分泌體內血清素及褪黑激素，獲得深度睡眠。

3. 從事規律運動：運動可促進腦內啡分泌，心情愉悅；能增強體力、保持身體靈活度，預防衰退。