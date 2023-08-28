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河海音樂季 台日樂團嗨翻新北

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北市長侯友宜（右）昨出席新北市河海音樂季受到年輕人歡迎，熱情民眾把寵物貓放在他肩上合影。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜（右）昨出席新北市河海音樂季受到年輕人歡迎，熱情民眾把寵物貓放在他肩上合影。記者葉信菉／攝影

二○二三新北市河海音樂季昨天最後一天，新北市長侯友宜在晚間突現蹤與年輕民眾一同舞動搖擺，還逛美食市集，民眾熱情問候、要求合照。侯友宜表示，年輕人大膽、不斷創作帶動台灣發展，他有責任讓青年有舞台，讓台灣更好，「我們一起創作、一起努力，大家一起讓世界更美好。」宣示市府支持獨立音樂決心。

昨有不少民眾下午就到場，在野餐墊上悠遊聽團，周邊有眾多美食及遊樂市集，成為都會區中新樂園。日本樂團「AIRFLIP」、「BackDrop Cinderella」擄獲民眾目光，最後由金曲獎最佳樂團「滅火器Fire EX.」壓軸。樂迷表示，雙主場舞台熱鬧沒冷場，休息時間還能到旁吃喝；商家也說，活動帶來人潮和商機，兩天有不少營收。

侯友宜晚間突現身與民眾同樂，跟著樂園一起舞動，民眾驚呼連連，表演告一段落後，侯也至美食市集逛，品嘗各式異國料理，受到商家熱情歡迎，不少樂迷熱情問候並合照。他表示，今天很開心與年輕人一起抓住夏天的尾巴，市府要讓青年開心唱、開心跳，河海音樂季有夠讚。

觀旅局補充，河海音樂季從淡水漁人舞台到新北大都會舞台，總計邀請超過四十組樂團演出，雙舞台多元音樂曲風讓原創音樂團體盡情揮灑；「貢寮國際海洋音樂祭」將於九月十五日至十七日三天接力登場，讓民眾八九月接連享受音樂慶典。

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