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醫界轟藥事法牛步 卡住益生菌研究

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

一一○年國科會研究發現，「戈氏副擬桿菌」益生菌的活性成分「抗發炎脂多醣」，對嚴重慢性肺阻塞（ＣＯＰＤ）具潛在治療效果，但兩年過去，尚未進入人體試驗階段。台灣微菌聯盟理事長、北榮胃腸肝膽科主治醫師吳俊穎表示，關鍵在於我國藥事法跟不上科技腳步。

國科會、長庚大學、輔仁大學等研究團隊分離出一株益生菌「戈氏副擬桿菌」，發現其活性成分「抗發炎脂多醣」能降低腸道發炎反應，改善腸道細胞核醣體活性和粒線體功能，減輕全身發炎症狀，更能系統性地修復血清中異常的胺基酸代謝，有助於減少肺部組織發炎和病變，進而治療肺阻塞。

該研究成果登上國際期刊「Gut」，被譽為突破性研究，但兩年後似乎還原地打轉。

「因應未來微菌叢科技發展，台灣藥事法勢必全面檢討。」吳俊穎說，我國在腸道微菌領域上表現傑出，但如何合法研發、生產、販售，運用在臨床，法規面卻沒有跟上。舉例來說，俗稱為「瘦瘦菌」的ＡＫＫ菌在美國已經上市，台灣仍不能生產製造，更不能出口。

吳俊穎表示，透過糞菌移植，可治療困難梭菌感染個案，目前只能透過特管辦法管理；政府有必要針對腸道微菌叢研究及臨床擬定一套法規，讓醫界、產學界有所依循。

吳俊穎預估，台灣未來有能力培養具療效的可食用菌株，研發出新型口服藥，一旦可大量製造，將是全新的醫學邏輯，但現行藥事法卻完全跟不上研究速度。歐美各國早已逐步修法，政府應該思考如何進一步修法。

食藥署副署長林金富說，目前相關法規夠用，沒修法必要。若業者沒申請藥證，益生菌就算是食品，由食安法納管；若申請藥物、人體試驗登記，只要備妥相關文件，依「藥事法」、「藥品查驗登記審查準則」辦理。

國科會 醫師 醫學

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