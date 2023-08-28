益生菌商機43億 廣告不實平均罰8千

整腸、改善便秘、治療過敏、提高免疫力，還可減重瘦身、增強記憶力、調節情緒…近年，益生菌已成最夯的保健品，甚至有寵物專用益生菌。根據統計，去年益生菌產值達四十三億元，食藥署稽查發現有許多誇大不實廣告等違規，食藥署副署長林金富表示，取得「小綠人標章」才能宣稱為健康食品，目前僅五十四項產品取得標章，大部分產品均未取得標章認證。

據統計，食藥署今年迄八月廿四日已開罰二○九件，罰鍰一六八萬元，平均每案罰金八千多元，裁罰金額遠不及廣告行銷成本，被認為是業者有恃無恐的原因；林金富坦言「不應如此」。

林金富表示，地方衛生局習慣將同一產品於平面、電子、電視等平台違規廣告「併案裁罰」，將持續溝通提醒「不要併罰」，另訂定考評指標，希望透過裁罰來嚇阻不肖業者。他說，依食安法規定裁罰，每案罰鍰為四萬至四百萬元，一次刊播違規廣告至少罰四萬元，電視廣告播放七天就應罰七次、廿八萬元。

全球市調公司ＩＮＮＯＶＡ調查顯示，去年台灣保健市場新品中，益生菌、益生質等商品占四成七，顯示國人對於益生菌的喜愛，市售益生菌標榜的功能千奇百怪，遊走於法規邊緣。

依食藥署相關法規，「保健食品」僅有胃腸功能改善、調節血脂、護肝、骨質保健、免疫調節、輔助調整過敏體質、不易形成體脂肪、調節血糖、輔助調節血壓、抗疲勞、延緩衰老、促進鐵吸收及牙齒保健等十三項保健功效，其餘均屬誇大不實療效。

林金富說，目前僅五十四項產品取得健康食品「小綠人標章」，近兩年稽查五十四項益生菌產品，其中六件標示不合格，裁罰十九萬元。

整體益生菌廣告違規件數，食藥署統計，一一○年一九九件、罰鍰一二七萬元，一一一年二六二件、罰鍰二四七萬元，今年統計至八月廿四日查獲違規二○九件、罰鍰一六八萬元。常見違規內容為提及消化系統、免疫力、減肥瘦身、皮膚美容及增強記憶力、調節情緒等功效。