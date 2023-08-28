漸凍人捐腦供研究 腦庫年底成立

新北六十六歲市民羅金星四年多前罹患漸凍症，一度難接受，後來轉念說「雖然身體被判死刑，但希望還能對社會有些貢獻」，最後捐出腦供研究，是漸凍人捐腦第一例，在醫學研究上是相當可貴檔案。

國際腦庫約一五○處，台灣腦庫起步晚，捐腦風氣不盛。二○一九年羅金星捐腦時，台灣本土腦庫尚未成立，羅同意書註記，腦組織捐給台大醫院，之後再移轉給腦庫；也捐出眼角膜、皮膚。

羅金星兒子羅大為說，父親從發病到離世短短一年，父親做足準備，捐出身體可用的一切，實踐父親人生哲學「活著是最好禮物，善終是最美祝福。」離世前悉心安排好器官捐贈事宜，連遺照都選好。

李立仁是台大醫學院解剖學科教授、腦庫協會發起人之一，他和台大醫學院教授謝松蒼等人攜手病友團體近年倡議催生台灣腦庫，二○二○年九月偕十六個神經科學相關學會合組「神經科學聯盟」，矢言成立「腦庫國家隊」，讓台灣神經科學研究在國際占一席之地。經多年努力，克服法規關卡，於上月獲衛福部核准，「台灣腦神經組織人體生物資料庫」（簡稱台灣腦庫）預計今年十一月揭牌成立。

李立仁說，器捐是為移植或治病；捐腦是為研究需求，診斷神經系統疾病並追出致病機制，盼能進一步研發出治療神經系統疾病方法或新藥。取出後的腦組織一部分冷凍保存，一部分以福馬林防腐，醫師會作詳盡病理診斷，資訊將連同生前病歷彙整成完整檔案，供研究人員申請使用。