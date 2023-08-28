用優先權移植器官 10年僅約30人

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部二○一四年施行「人體器官移植分配及管理辦法」，讓捐贈器官者的配偶或三親等內血親等候器官移植有優先權；器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心估計，近十年來利用優先權進行器官移植人數約二、三十人，專家認為人數多寡與政府有無積極推廣器捐有很大關係，呼籲政府加強宣導。

推動器官移植優先權的北醫大公衛學院講座教授李伯璋說，此為世界各國推動大愛器捐的優先政策之一，對提升器捐風氣有一定作用，可惜的是近年未見政府積極推動，「如果政府不說，民眾又如何知道」？提升器捐風氣對等待器官移植的末期病人十分重要，政府應扮演推動角色。

林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁說，二、三十人受惠器官移植優先權已算有成效，但國內器捐風氣有待提升，愈多捐贈者，受惠器官移植優先權的人才會增加。他說，政府一定要加強宣導，營造氛圍。他說，政府應透過到國中小學宣導、拍攝宣導短片、公車廣告等方式，把器捐話題炒熱，並透過評鑑要求及獎勵措施，要求醫院做好器官勸募工作。

器捐病主中心副執行長劉嘉琪認為，近年來器捐風氣未明顯上升主因是受新冠肺炎疫情影響；疫情期間醫院分艙分流，器捐協調師無法進入病房勸募器官，且護理師防疫工作繁重，也無法顧及器官勸募。另外，疫情期間意外事故少，也影響器捐人數。

器捐病主中心統計，疫情前二○一九年器捐人數三七五人，疫情第一年即二○二○年共四○二人，第二年僅二九四人，二○二二年三○九人，今年截至七月底有二三三人器捐。

器官捐贈 疫情

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