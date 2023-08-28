台62延伸國5 起訖路線看法分歧

為解決國5塞車問題，公路總局推動「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城的可行性評估」，原本宜蘭端出口在頭城鎮，未銜接國5，經地方人士建議，確定路線往南延伸接上國5，公路總局最近到宜蘭舉辦可行性評估說明會，提出宜蘭端終點路線3方案，其中一案經過生態濕地不適合，國5鄰近台2線的出口比較能被接受。

至於新北端的路線起點，規畫公司提出瑞芳、四腳亭起點兩方案，宜蘭縣府先前就曾建議以四腳亭為起點，新北市府無預設立場。不過，規畫公司在可行性評估報告中，建議以瑞芳做起點。

公路總局上周五分別在宜蘭頭城鎮、礁溪鄉辦可行性評估說明會。據台灣世曦工程顧問公司評估，起點為台62線約16公里處，各有1與2方案，分別為瑞芳、四腳亭；終點銜接國5約在35公里附近，各有XYZ三方案，出口都在礁溪。

以不同起點及終點粗估，方案1X路線最短，為44.37公里；方案2Z最長，有47.03公里。若和國5行車時間相比，評估假日尖峰時段可省半小時多時間，連假尖峰時段可節省1個多小時。

方案X路廊行經大塭濕地鳥類棲息區，環境敏感，初步不採用，規畫公司與縣府從方案Y、Z做選擇，兩方案不但能銜接國5且都鄰近台2線，以供重車行駛。

路線起點，宜蘭縣政府仍建議靠近基隆暖暖的四腳亭方案2、終點採Z方案；但規畫公司認為四腳亭系統交流道僅可往國1，興建隧道比較長，建議採1Y 路線長度45.29公里，終點銜接國5的礁溪系統交流道。

頭城鎮長蔡文益說，路線終點最好便於銜接台2庚線的山腳道路，靠近山區的員山、三星鄉民不必繞遠路才能上國道。新北在地議員林裔綺說，兩起點都差不多，樂觀其成，只等細節公布。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺說，台62延伸國5行經貢寮、平溪、雙溪3區，希望公路總局多聽取民意，評估在適當位置增設交流道上下，勿過家門卻無法使用；至於以瑞芳或四腳亭為起點，新北市府沒預設立場。

公路總局表示，年底會有可行性評估的期末報告，目前是路廊評估階段，若可行性獲得核定通過後，接著依序進入綜合規畫、環評階段、細部設計、工程發包等階段，會再進一步討論工期、經費等。