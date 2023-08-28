嘉縣首傳縣內感染登革熱 擴大孳清

本土登革熱疫情不斷升溫，台南昨天新增104例，短短4天增加近500例，市府近期稽查發現移工宿舍有大量孳生源，開單告發；另，嘉義縣昨傳出首起縣內感染案例，梅山鄉務農男子沒外縣市足跡卻染疫，縣府擴大200公尺範圍噴藥。雲林昨增3例，以古坑鄉占8成以上最多，縣府持續確診住處周遭防治。

台南累計2434例，登革熱防治中心主任蘇世斌說，近期稽查發現部分移工宿舍環境髒亂、且有大量孳生源，已開單告發，並要求移工宿舍管理人務必善盡管理責任，嚴格落實孳生源清除及環境清消。

蘇世斌也說，國際登革熱疫情持續延燒，截至目前全國共125例境外移入病例，南市目前社區流行第1型登革熱疫情，境外移入病例有第2型、也有第4型，如果重複感染不同型別病毒，將提高登革熱重症風險。

嘉縣府指出，目前共累計8例登革熱確診，包括竹崎、梅山、大林等鄉鎮，首例縣內感染案例為梅山鄉69歲務農男子，24日出現發燒及關節痛症狀就醫採檢。

該名男子平時都在家與農地間往返，未曾到外縣市，懷疑與日前確診個案有地緣關聯性，已擴大200公尺範圍，展開孳清及化學噴藥。

雲林縣新增確診病例分別為斗六1例、古坑1例、西螺1例，其中2例由醫院通報，另1例為社區篩檢NS1陰性，但疾管署檢驗抗體陽性，顯示已感染一段時間，目前累計確診為261例，以古坑鄉220例是全縣最多。