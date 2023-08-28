乳癌術後手臂水腫 划龍舟助復健

許多淋巴結清除的乳癌病友，因擔心術後手臂水腫，不太敢去運動，這是錯誤觀念。羅東博愛醫院表示，維持上肢、手臂運動能減少水腫復發，文獻更指「划龍舟」動作像幫浦一樣帶動循環，很適合癌友復健，另外手舉高曬衣服的動作，對改善水腫也有效，千萬別怕動。

羅東博愛醫院醫護人員今年6月籌組龍舟隊參與端午競渡，今年10月院方將與羅東鎮公所合作舉辦龍舟體驗營，主要對象是鼓勵乳癌病友體驗划舟，養成運動習慣。

隨著乳癌篩檢普及與治療進步，乳癌存活率逐年提升，以第二期乳腺癌為例，5年存活率可達90%以上，羅東博愛醫院5年存活率的統計數字更達94%，有規律運動習慣的乳癌病人復發風險下降20%。

羅東博愛醫院乳癌醫療團隊召集人葉顯堂說，乳癌手術可能切除腋下淋巴結，檢測淋巴結受感染的程度，但淋巴廓清會導致淋巴循環受阻，術後有可能造成該側手臂水腫。若術後及早維持上肢、手臂運動，能減少水腫復發。

羅東博愛醫院預計10月的乳癌防治月，將與羅東鎮公所舉辦女性龍舟體驗，羅東鎮公所女子龍舟隊今年8月則代表台灣到國外參賽，醫療財團法人羅許基金會捐助30萬基金，做為添購機票、比賽用裝備、比賽專用槳、訓練營養補充品之用。羅許基金會執行長許豪表示，贊助金用意除了支持在地文化，也期望帶動乳癌婦女運動風氣，提升乳癌婦女病後生活品質。