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北市本土登革熱+1 北投男有台南活動史

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北投新增一例本土登革熱個案，衛生局立即展開清消。圖／北市衛生局提供
北投新增一例本土登革熱個案，衛生局立即展開清消。圖／北市衛生局提供

登革熱疫情漸升溫，北市昨新增一例本土個案，北投區一名40多歲男性11日到13日曾赴台南，返北後19日出現症狀，前天晚間確診，這也是北市第四例本土個案，目前同住者2名皆無症狀。

北市衛生局指出，這起登革熱本土個案有台南活動史，19日出現發燒、腹瀉、發冷、盜汗、肌肉痠痛、骨頭痛等症狀，24日就醫後通報採檢，登革熱NS1抗原快篩陽性，26日晚間確診。

衛生局接獲通報後即進行疫調及個案居住地與活動地周圍半徑100公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫，目前同住者2名皆無症狀。

北投區公所也已成立區級應變工作小組，發動社區清潔日孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量，已清除111個積水容器。

衛生局統計，截至8月26日晚上9點，北市累計31例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例4例，分別位於大同區1例、文山區2例、北投區1例。

衛生局 登革熱 北市

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