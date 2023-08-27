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恐影響癌友理賠...侯友宜籲停止健保住院清查 薛瑞元回應了

中央社／ 台北27日電
衛福部長薛瑞元。圖／中央社
衛福部長薛瑞元。圖／中央社

COVID-19防疫措施4月起陸續鬆綁，基層診所病患數大增，醫界憂健保點值受影響，甚至每點可能只剩0.8元。衛生福利部長薛瑞元今天回應，確切數據尚未出爐，下降就會挹注。

薛瑞元出席「中華民國基層醫療協會第10屆第1次理監事會議暨基層醫師聯誼晚宴」，會前接受媒體聯訪時被問到新一季健保點值波動。他說，健保點值持續監測當中，最新的數據還沒確認；若健保點值降得太低，本來就有相關機制，由基金挹注救急。

國民黨總統參選人侯友宜在新北市三重區「全國暨北區醫事團體侯援會」致詞時表示，呼籲停止健保住院審查，應成立癌症基金。薛瑞元說，健保清查短期住院可能影響癌友商業保險理賠，暫緩稽核，明白這類作法是治標不治本。

薛瑞元表示，因為過去的癌症治療確實都要住院執行，所以商業保險單才會如此設計，但如今化療等都可在門診進行，商保可以如何調整是必須重視的議題，今天金融保險相關團體也提出類似回應，各界都盼望商保提供民眾更清楚的選擇。

另外，衛福部預告苯巴比妥、氯二氮平的複方藥物將納第4級管制藥品須定期申報，引起醫界與藥界疑慮，衛福部決定延期上路。媒體詢問納管是否會等到大選後才執行，薛瑞元表示，這並不一定，粗估可能需要利用2、3個月溝通擬定機制，釐清新列管制藥物正當使用與否認定。

健保 癌症治療 侯友宜 薛瑞元

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