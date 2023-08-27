一張圖看天氣！蘇拉、海葵雙颱效應待觀測 全台降雨趨勢一次看

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聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
強烈颱風蘇拉來勢洶洶，氣象局提醒「蘇拉」明天起將逐漸北轉接近台灣，民眾趁著週末好天氣到新北市大都會公園野餐。記者葉信菉／攝影
強烈颱風蘇拉來勢洶洶，氣象局提醒「蘇拉」明天起將逐漸北轉接近台灣，民眾趁著週末好天氣到新北市大都會公園野餐。記者葉信菉／攝影

中央氣象局預計明晚發布強颱蘇拉海警、周二發布陸警，周三颱風最強也離台灣最近，可能穿過台灣南端，並在周三晚間登陸，東南部首當其衝。另外，熱帶性低氣壓TD12最快可能今晚轉輕颱「海葵」，氣象局觀測，海葵尺寸雖大但不結實，遇上「小鋼炮」蘇拉，雙颱（藤原）效應發展，尚待密切觀測。

中央氣象局預報員林定宜傍晚指出，今天下午2時，蘇拉颱風中心位置在鵝鑾鼻南南東方670公里海面上，這2天內原地打轉，距離台灣均在5、600公里；到了周二下午2時，離台灣距離縮短至420公里，周三下午2時更離台灣僅120公里，預估屆時可能靠近綠島、蘭嶼。

他說，明天各地多雲到晴，迎風面的東半部，間接因颱風影響，有零星短暫陣雨；午後南部、大台北局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生機率。

林定宜表示，到了周二，蘇拉颱風開始步步進逼，降雨層級提高，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨；其他地區多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨。

林定宜說，周三至周四，蘇拉颱風影響台灣最明顯，氣象局預計明晚至後天清晨發布海警；周二下半天發布陸警，預估陸警發布18小時後，暴風圈觸陸。

他說，蘇拉可能穿過台灣南端，台灣東南部海面首當其衝，並從台東、恆春半島或南部登陸，最可能登陸時間點在周三晚上；不論最後是否登陸，影響程度都差不多。

周三至周四，颱風及其外圍環流影響，東半部地區、南部山區有局部大雨或豪雨發生機率；北部、南部短暫陣雨，午後其他地區短暫雷陣雨。周四起，西半部雨勢雖仍明顯，但受地形影響，蘇拉迅速減弱。

至於熱帶性低氣壓TD12，林定宜說，今天下午2時，距離台灣鵝鑾鼻東南東方2500公里，24小時內可能生成為海葵颱風，最快今晚，不過其路徑不確定程度高，尚待觀測後續效應。

溫度方面，明天台東局部36度以上高溫；周三受颱風沉降影響，環境偏東風，桃園到彰化有36或37度以上高溫。

中央氣象局預計明晚發布強颱蘇拉海警、周二發布陸警。圖／中央氣象局提供
中央氣象局預計明晚發布強颱蘇拉海警、周二發布陸警。圖／中央氣象局提供

蘇拉颱風 海葵

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