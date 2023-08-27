乳癌開刀致手臂淋巴水腫超困擾 醫師鼓勵靠這招有效
許多淋巴結清除的乳癌病友因擔心手術後造成手臂水腫，不太敢去運動，這是錯誤觀念。羅東博愛醫院表示，維持上肢、手臂運動習慣能減少水腫復發，文獻更指出「划龍舟」動作像幫浦一樣帶動循環，很適合癌友復健上肢，另外手舉高曬衣服的動作對改善水腫也有效，千萬別怕動。
羅東博愛醫院醫護人員今年6月籌組龍舟隊參與端午競渡，今年10月院方將與羅東鎮公所合作舉辦龍舟體驗營，主要對象是鼓勵乳癌病友體驗划舟，養成運動習慣。
隨著乳癌篩檢普及與治療進步，乳癌存活率逐年提升，以第二期乳腺癌為例，5年存活率可達到90%以上，而羅東博愛醫院5年存活率的統計數字達到94%，有規律運動習慣的乳癌病人復發風險下降20%。
羅東博愛醫院乳癌醫療團隊召集人葉顯堂副院長表示，乳癌手術可能切除腋下淋巴結，檢測淋巴結受感染的程度，但淋巴廓清會導致淋巴循環受阻，術後有可能造成該側手臂水腫。
很多乳癌病人擔心運動太過造成水腫加劇，葉顯堂表示，術後及早維持上肢、手臂運動能減少水腫復發，就連「曬衣服」也能預防水腫，尤其根據龍舟運動訓練改善乳癌病人上肢身體功能之效益評估等研究發現，划龍舟動作就像幫浦一樣，能帶動上臂反復補給，有助於改善水腫。
為鼓勵乳癌病友重拾運動習慣，同時積極復健上臂，羅東博愛醫院預計10月份的乳癌防治月，與羅東鎮公所舉辦女性龍舟體驗，歡迎大家參與。
而羅東鎮公所女子龍舟隊今年8月代表台灣到國外參賽，醫療財團法人羅許基金會捐助30萬基金，做為添購機票、比賽用裝備、比賽專用槳、訓練營養補充品之用。羅許基金會執行長許豪表示，贊助金用意除了支持在地文化，也期望帶動乳癌婦女運動風氣，進一步提升乳癌婦女的病後生活品質。
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