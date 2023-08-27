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對流旺盛 南市善化等區暴雨時雨量逾60毫米1級淹水警戒

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
午後對流旺盛，南市善化等區驟雨時雨量逾60毫米。圖 ／民眾提供
午後對流旺盛，南市善化等區驟雨時雨量逾60毫米。圖 ／民眾提供

午後對流旺盛，台南市善化、官田等區降下驟雨，時雨量逾60毫米，其中善化區已列為一級淹水警戒，幸未傳出積、淹水，市府水利局如臨大敵，已先行啟動防汛巡檢作業因應。

台南市上午豔陽高照，中午後變天，善化、山上、官田陸續降下大雨，時雨量分別為60.5、55毫米左右，下午1點半後溪北的新營等區也有零星降雨，接近滿庫白河水庫也先行節性洩洪因應。

台南市政府水利局也繃緊神經，水利局表示，為因應蘇拉颱風已於21日先行啟動防汛巡檢作業，全面巡檢各區域排水、水利建造物、在建工程、抽水站、移動式抽水機油料及防汛物料等設施。截至26日，南市雨水下水道箱涵清淤總長度逾78公里、清淤量約1.6萬噸；區域排水清淤總長度逾430公里、清淤量約5.7萬立方溝尺；道路側溝清淤總長度逾650公里；另已請市轄內滯洪池管理單位預先降低池內水位，洩降完成後可增加約1100萬噸蓄水空間。

水利局說，目前南市60座抽水站、轄下1746座水門及499台移動式抽水機皆已完成整備可正常運作，包含試運轉、油料補充、水門啟閉等，其中479台移動式抽水機已預佈於低窪地區、餘20台機組供緊急調派使用，妥善率皆達100%。

針對這波強降雨，水利局提醒市民朋友可利用南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時了解水情狀況及氣象情資。

近日午後驟雨不斷，市府水利局繃緊神經，日來已先行啟動防汛巡檢作業因應。圖／台南市政府提供
近日午後驟雨不斷，市府水利局繃緊神經，日來已先行啟動防汛巡檢作業因應。圖／台南市政府提供

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