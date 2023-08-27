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基層醫憂S2健保點值跌至0.8元 石崇良允諾公會一定會補

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
今年4月中開始台灣防疫政策大鬆綁，到基層診所看診的民眾大增，基層西醫直呼「開業20年，沒遇過這麼多病人的5月」。示意圖。本報資料照片
今年4月中開始台灣防疫政策大鬆綁，到基層診所看診的民眾大增，基層西醫直呼「開業20年，沒遇過這麼多病人的5月」。示意圖。本報資料照片

國內新冠肺炎疫情自4月起隨著防疫政策鬆綁，開始進入常態化與病毒共存。因此基層診所的新冠病患突然暴增。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，開業20年從來沒有遇過這麼多病人的5月，預估整體上升3成以上，連帶影響到健保醫療點值，恐跌到每點0.8元；雖健保署長石崇良首肯一定會調高，但目前仍未看實際動作。

周慶明指出，今年4月中開始台灣防疫政策大鬆綁，到基層診所看診的民眾大增，基層西醫直呼「開業20年，沒遇過這麼多病人的5月」，遠超去年同期，甚至超過疫情前，10個病人有8個都是發燒病患，都是新冠肺炎、流感。

健保總額不變的前提下，愈多民眾看病將造成健保點值更加貶值。周慶明說，依照基層診所4、5、6月的看診量，成長至少3成以上，一定會造成健保給付點值滑落，「尤其雙北地區」，預估恐跌到0.8元每點上下，政府勢必得做額外的撥補。

周慶明說，政府目前有兩種方式可行，第一是透過行政預算撥補，第二則是透過健保風險基金支應，但凡沒有預期的事件發生，都可以啟動該基金，但點值滑落應是早就可以預期的事情，中醫先前也因點值剩下0.7元啟動撥補，而西醫就醫人數更多，需要更多經費，政府應趕緊想辦法騰出經費來。

周慶明表示，先前因為點值問題，已和健保署長石崇良當面討論過，得到的回應是「一定會補」，但第二季都過了兩個月，各醫療院所應該都已申報完了，但預估點值至今都沒有出爐，應該趕快處理，否則基層醫師都擔憂著恐怕會賠錢看病，至少得保證浮動點值不小於0.9元。

對此，衛福部政務次長王必勝則回應說，目前西醫健保點值交由健保署負責處理，署長石崇良尚未與他展開討論，但基本上不會讓健保給付點值跌到0.8元。

健保 新冠肺炎 石崇良

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