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遭控掌握進口雞蛋、補助特定對象 農業部回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農委會為解決蛋荒，從今年3月起執行專案進口雞蛋計畫。本報資料照片
農委會為解決蛋荒，從今年3月起執行專案進口雞蛋計畫。本報資料照片

為解決蛋荒，農業部今年3月起，以農業發展基金執行專案進口雞蛋計畫，截至今年7月為止，已補貼進口蛋價差近5.7億元，其中包含官方持股的中央畜產會、台農發都享有價差補貼，遭質疑用納稅錢補貼官股公司，形同「左手給右手」，農業粉專「Lin bay 好油」林裕紘今也發文質疑農業部掌握進口蛋，其他蛋品業者雖能自行進口雞蛋，但沒補貼根本賣不出去。對此，農業部說，任何業者都能自由進口，絕無限定或補貼特定對象情況。

農業部今天表示，相關費用包含購買進口蛋的成本與調度給加工業者的價差，以及支應進口關稅、船運與包裝等費用，政府透過中央畜產會、台農發公司及進口業者的協助，快速從國外購買雞蛋解決國內蛋品黑市價格的亂象，讓全民能以合理價格買到生鮮雞蛋，穩定國內產銷與民生消費需求，避免消費恐慌，事實證明這項政策符合絕大多國民期待與利益。

農業部指出，進口蛋後續的調度供應對象為國內蛋品加工業者，全國各地民眾包含金門縣與連江縣都受益。今年3至4月進口蛋出抵達時，農業部即邀集各大銷售通路，包含各連鎖超市、賣場等業者及蛋品供應商研商如何快速以合理價格供應給全國消費者，也在各界努力讓民眾恢復消費信心，讓高漲的黑市價格迅速回穩。

農業部表示，透過以蛋換蛋的方式，將進口蛋提供給加工業者，將其國產鮮蛋原料優先調度給學校午餐等通路，解決學校營養午餐買不到蛋的困擾；由於進口蛋的補充與國產蛋的調度順暢，早餐業者、夜市攤商、小吃店等用蛋需求也都以恢復正常。

農業部重申，進口蛋穩定國內產銷與民生供應，杜絕黑市價格，「其效益遠大於進口的成本費用」，而政府施政一定是以「全民受益」為主要目標，雞蛋主要是由國內生產供應，保障蛋農有合理收益及穩定生產必要的，進口蛋只是補充不足的作法。

農業部表示，進口雞蛋數量占國內產量約5%僅做調節使用，農業部將持續推動補助蛋品冷鏈設備、禽舍改建升級、智慧省工設施設備等計畫，以輔導國內蛋品產業升級並永續經營，生產衛生安全的蛋品供應國人消費需求。

農業部 雞蛋 價差

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