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強颱蘇拉增強長胖！ 預計明晚海警周二陸警 氣象局曝各地影響程度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
蘇拉颱風中心位置在鵝鑾鼻南南東方630公里的海面上，7級風暴風半徑為150公里，10級風暴風半徑為80公里，預計未來強度仍有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。圖／取自氣象局網站
蘇拉颱風中心位置在鵝鑾鼻南南東方630公里的海面上，7級風暴風半徑為150公里，10級風暴風半徑為80公里，預計未來強度仍有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。圖／取自氣象局網站

強烈颱風蘇拉將影響台灣，中央氣象局說，蘇拉颱風中心位置在鵝鑾鼻南南東方630公里的海面上，7級風暴風半徑為150公里，10級風暴風半徑為80公里，預計未來強度仍有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象局說，蘇拉颱風位於季風低壓環流中，其路徑與其位處低壓環流之位置、太平洋高壓強度變化及低壓環流中其他熱帶系統發展有關，導引氣流較為複雜。

氣象局說，由系集模式路徑資料顯示，周二至周三颱風向西北移動時，可能通過台灣東方近海至巴士海峽，部分預測顯示颱風有直接通過台灣附近之可能，預報分歧、不確定性大。

氣象局根據最新預測資料綜合研判，蘇拉颱風今、明兩天於呂宋島東方海面向東繞行後將轉朝北移動，周二起沿太平洋高壓西南緣往西北朝台灣東南方海面接近，颱風距離台灣最近的時間為周三至 周五。

依此路徑預測，氣象局將於明晚至周二清晨發布海上颱風警報，周二下半天有發布陸上颱風警報的可能。

周二颱風逐漸接近，南部、東半部、北部沿海及澎湖、馬祖易有長浪出現，並於周三起逐漸擴展至各沿海及離島。周三台灣周圍海域風浪逐漸增強，周三晚至周四風浪明顯偏大，沿海活動及航行作業船隻應特別留意。

明天前各地大多為午後雷陣雨的天氣型態，周二隨著颱風逐漸接近，東半部地區陸續有局部短暫陣雨。

氣象局說，周三、周四受颱風及其外圍環流影響，天氣最為不穩定，易有強風豪雨；其中降雨部分，東半部地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨，而各地風雨程度與颱風行徑高度相關，留意最新預報資訊。

各地未來1周天氣，今天、明天各地為多雲到晴，東半部地區有零星短暫陣雨，午後苗栗以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。周二東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

蘇拉颱風及其外圍環流影響，周三、周四易有強風豪雨，東半部地區及南部山區有局部大雨或豪雨的機率；周三東半部地區及恆春半島有陣雨，北部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周四東半部及南部地區有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

周五、周六蘇拉颱風外圍環流影響，各地仍有局部短暫陣雨。

今明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海，周二南部、東半部、北部沿海及澎湖、馬祖，周三至周六各地沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率。周三至9月3日年度大潮期間，各沿海低窪地區需留意海水倒灌、局部淹水等現象。

蘇拉颱風 氣象局 天氣動態

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