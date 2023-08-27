農業網紅批進口蛋不當補貼 「變得像共產政府控制的國家」

農業部長陳吉仲昨在臉書發文，以「雞蛋的多重宇宙」形容本土蛋及進口蛋，農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘表示，蛋品業者雖能自行進口雞蛋，但沒補貼根本賣不出去，若未來本土蛋再出問題，進口蛋又不配貨該怎麼辦，「名義上像是自由貿易的國家，但實際上在進口雞蛋方面卻是政府介入掌控」。

陳吉仲在臉書發文用「雞蛋的多重宇宙」形容指出，蛋價上漲政府就被批不照顧消費者，蛋價下跌被批影響農民收益；進口雞蛋被批影響農民生計，不進口雞蛋又說會影響消費者糧食安全。陳吉仲說，面對外界批評，政府仍要維持讓蛋農有利潤、讓消費者買得到蛋的政策目標，確保農民收益及消費者糧食安全。

但林裕紘今在臉書粉專上傳一張進口雞蛋的照片表示，這是一盒在超市販售的雞蛋，但標籤上沒標示生產國，本土的洗選雞蛋會有溯源碼說明生產時間跟保存期限，但進口蛋沒有，而看到超市在賣臭掉的進口蛋，就是大家在為錯誤的政策埋單，不只消費者買對到好品質的雞蛋，也大量浪費稅金，還暴露管理上的問題。

林裕紘指出，農業部口中的6000萬顆滾動式庫存，一方面吹噓龐大庫存量，一方面拜託蛋商幫忙賣冷藏很久的進口蛋，蛋商只能無奈配合，到了通路賣不掉的、臭掉的、客訴的又被蛋商吸收，虧損部分只能靠本土蛋部分獲利支持，現在本土蛋價要漲，獲利就減少，更難處理這部分的虧損，蛋商當然不願讓本土蛋漲價。

為何蛋商要配合賠錢賣冰很久的進口蛋？林裕紘進一步說，因為進口蛋被農業部掌握在手裡，台灣名義上像自由貿易的國家，但實際上在進口蛋卻是政府介入掌控。其他蛋品業者能自己進口，但沒有1顆近4元的補助，假設進口成本一樣1顆6元，政府控制的蛋補貼後1顆剩2元，自行進口加上利潤1顆賣6.5元，請問誰埋單？

林裕紘說，就算蛋商強調其雞蛋新鮮品質好仍彌補不了價差，最後只能降價1顆4元賣掉，一個大櫃就要虧60幾萬，這情況業者只能配合接受政府控制的進口蛋，且蛋商若現在不聽話、不配合，將來本土蛋又出問題供應不起來，進口蛋不願意配貨該怎麼辦？

「我們明明是一個自由經濟的國家，卻在農業部不當的價格補貼跟供應控制下，變得像一個共產政府控制的國家」，林裕紘說，造成這個慘況的始作俑者，正在開心的說著蛋蛋的多元宇宙。