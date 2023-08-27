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玉山不缺水了 2處山屋儲水卻見底…玉管處給原因

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山國家公園圓峰山屋目前蓄水量充足。圖／玉管處提供
玉山國家公園圓峰山屋目前蓄水量充足。圖／玉管處提供

今年初旱情嚴峻，玉山山屋也一度缺水，但下半年受鋒面、颱風外圍環流等影響，高山水源問題獲改善，玉山國家公園日前公布16座山屋蓄水量，多數儲水充足，唯抱崖、大分2處山屋疑因管線問題仍見底，呼籲山友注意並備妥用水計畫。

玉山國家公園管理處指出，玉山是台灣最高山，沿線山屋用水多取自溪水、山澗，或以水塔、儲水桶等蓄水；但今年上半年因去年冬季幾乎是沒雪也沒雨，春雨也遲到，高山水源嚴重枯竭，就連塔塔加園區成立38年，石山地區也首度缺水。

而因高山水源困難，加上登山者眾，山屋水情告急，16座山屋儲水塔見底，玉管處於今年上半年一度提出節水措施，並要求入園山友做好登山用水計畫，並自行背水因應，所幸今年5月起接連有鋒面襲台，高山水情嚴峻、山屋缺水才獲緩解。

玉管處日前針對公告轄管16座山屋水情現況，其中14座均亮綠燈，唯獨抱崖、大分2山屋亮紅燈，儲水見底，無水可用；對此，玉管處表示，抱崖、大分山屋疑似水源頭的取水管線被強降雨帶來的大水沖刷位移或脱落，將派員查看改善。

此外，排雲山莊、樂樂山屋、瓦拉米、馬利加南、庫哈諾辛、圓峰、大水窟、轆轆谷、馬博、馬布谷等10山屋蓄水量大致充足；中央金礦、白洋金礦、塔芬谷、拉庫音溪等4山屋是由溪水、山澗取水，現在水源豐沛，高山用水均無虞。

玉管處表示，不論山屋儲水設施是否充足，山友在入住山屋前仍應了解儲水情況，並做好用水計畫，避免缺水影響登山安全；另山區氣候多變，且近期屢有颱風，有規畫前往登山的民眾務必多加關注氣象和道路資訊，做好安全評估跟充分準備。

玉山國家公園 山友

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