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謝長廷說微量放射性元素有益一說 學者：不是人體健康必需

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
謝長廷臉書發文，指微量的放射性元素對身體有益，遭到。今早他再度發文解釋，談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果。擔任國立成功大學環境微量毒物研究中心主任的副校長李俊璋說，放射性元素，並不是人體健康必須的。記者李文德／攝影
謝長廷臉書發文，指微量的放射性元素對身體有益，遭到。今早他再度發文解釋，談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果。擔任國立成功大學環境微量毒物研究中心主任的副校長李俊璋說，放射性元素，並不是人體健康必須的。記者李文德／攝影

謝長廷指微量的放射性元素對身體有益，遭到不少網友痛批。謝長廷今早再度發文解釋，他昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，隻字沒有涉及核處理水。不過學者認為放射性元素，並不是人體健康必須的元素。

擔任國立成功大學環境微量毒物研究中心主任的副校長李俊璋說，微量的元素如硒、磷、鈉、鎂、鈣等，確實是人體維持健康所必須的元素，其實在日常吃的食物裡面都已經具備。如果有均衡的飲食及營養，都可以完整攝取。不過放射性元素，並不是人體健康必須的。

而針對含氚的核廢水所導致的放射性，是不是對人體健康有影響？李俊璋表示，現在經過國際原子能總署的標準，一般核電廠排放含氚的放流水，已經控制且遠低於每公升1500貝克的標準，更是國際標準所訂的6萬貝克的四十分之一。

而福島的排水，每公升40至50貝克遠遠低於原子能總署標準，再經過大海的稀釋，當然濃度會更低。雖然就以人體健康風險評估來看，氚的累積性也不是那麼高。

李俊璋還說，雖然稀釋到很低的濃度，但依照學界而言，會看它對生物累積性的影響，目前觀察而言並不高。因此，就健康風險而言，不管水產養殖或近海、遠洋補撈的水產品，民眾只要適量食用下，應該不會造成健康影響。

謝長廷 溫泉

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